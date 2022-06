Lavoro, Braccini (Fiom): “Necessario aumentare i salari”

“È necessario aumentare i salari, estendere la contrattazione a tutti i lavoratori e introdurre una legge sulla rappresentanza sindacale“. È questa, in sintesi, la richiesta di Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana

“La Fiom Toscana è impegnata ad avviare una fase di contrattazione sulle politiche industriali – commenta Braccini -, sia nelle singole imprese che con le istituzioni a tutti i livelli, al fine di condizionare le politiche di programmazione degli investimenti riguardo le risorse pubbliche del Pnrr, per vincolare l’occupazione, accompagnare i processi di innovazione e rafforzare la struttura industriale della regionale. Abbiamo il dovere di aumentare i salari, vanno ridotte le tasse sui redditi da lavoro. Il cuneo va tagliato tutto a favore dei lavoratori, le imprese hanno già preso anche troppo. Avvieremo una stagione di contrattazione per estendere il contratto di secondo livello ai tanti lavoratori di aziende che ne sono sprovviste, e nei rinnovi dei contratti aziendali, come sempre abbiamo fatto, proveremo a consolidare quote di salario fisso ed a contrastare la precarietà”.

“Va recepita la direttiva europea sul salario minimo – continua Braccini -, tenendo a riferimento il trattamento economico complessivo definito dai contratti nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Per questi motivi si rende più che mai necessaria una legge sulla rappresentanza per stabilire il peso delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro privati. Come organizzazioni sindacali invece abbiamo certificato il voto delle rappresentanze sindacali elette nel settore metalmeccanico; la Fiom risulta il primo sindacato in assoluto in Toscana nel settore industriale, sia in termini di voti che di membri Rsu eletti. In Toscana su 877 delegati metalmeccanici eletti nei luoghi di lavoro, 614 appartengono alla Fiom Cgil (70%) – 172 alla Fim Cisl ( 19,61%) – 77 alla Uilm Uil ( 8,7%) – 14 ad altre organizzazioni sindacali (1,5%). Questa rappresentanza e riconoscimento da parte dei lavoratori, consegna alla Fiom anche una grande responsabilità sindacale. In un tempo così difficile abbiamo l’obbligo, più che mai, di protestare in nome dei diritti dei lavoratori, della libertà, della pace e della democrazia, che tanti sacrifici costarono ai nostri padri e che costituiscono ancora oggi la più seria garanzia di progresso civile”.