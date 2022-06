Lactalis, scatta un nuovo sciopero contro le chiusure

Nuova mobilitazione in vista per lavoratori e sindacati nell’ambito della vertenza Lactalis, dopo l’incontro che si è svolto al Mise il 6 giugno scorso. Per domani (13 giugno) è stato indetto uno sciopero di tre ore. Incroceranno le braccia anche i dipendenti dello stabilimento di Porcari i quali, pur non rischiando direttamente nulla, manifestano così la loro solidarietà ai colleghi.

Il motivo dello sciopero è la conferma della volontà di chiudere due stabilimenti, una prospettiva che i sindacati vogliono sventare a fronte, dicono, della “latitanza della stessa azienda che continua a mettere in campo iniziative unilaterali nei confronti dei lavoratori, negando l’incontro richiesto dalle Rsu il 24 maggio scorso”.

“Ribadiamo la necessità – osservano dalla Cgil Toscana – di garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento pistoiese Alival di Ponte Buggianese e contestiamo questa netta chiusura al dialogo. Visto il mandato dei lavoratori, proclamiamo 3 ore di sciopero per domani con presidio dalle 10 alle 13 davanti all’azienda. Lo sciopero sarà così articolato: turno mattina e giornalieri dalle 10 alle 13, turno pomeriggio dalle 14 alle 17″.