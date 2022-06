Confedilizia, convocata l’assemblea soci: all’odg anche la nomina del presidente

Convocata l’assemblea soci dell’Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Lucca. L’appuntamento è per il 23 giugno alle 17,30 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in via San Micheletto.

Quattro i punti all’ordine del giorno: la nomina del presidente, dei componenti del consiglio direttivo e delle altre cariche statutarie, la relazione del consiglio direttivo sull’attività svolta, l’approvazione del conto consuntivo e del preventivo e le anticipazioni sulla partecipazione dell’associazione al salone dell’edilizia.

A seguire sarà possibile, per tutti i presenti, confrontarsi con i consiglieri e i consulenti dell’associazione e ottenere chiarimenti su tutti i temi cari a noi proprietari, quali ad esempio i contratti di locazione, imposte locali e condominio. Al termine verrà presentata l’associazione Amici Veri, appena costituita. A conclusione della serata, prevista indicativamente per le 19,30, verrà servito un aperitivo a tutti i partecipanti. Gli interessati sono invitati a confermare la presenza al numero 393 9034973. Per partecipare è necessario essere in regola con il versamento della quota sociale (40 euro per i privati e 60 euro per gli operatori) che può essere versata anche all’ingresso.