Körber apre le porte ai suoi fornitori per l’Italian supplier day

Collaborazione, sostenibilità, e innovazione. Sono questi i valori alla base della giornata organizzata dalla Körber per condividere con i propri fornitori le strategie presenti e future. L’appuntamento con il Körber Italian Supplier day è fissato al 15 giugno.

“Nell’ottica di tessere maggiormente i legami e di affinare ulteriormente la collaborazione per il futuro – commenta Paolo Sodero, head of purchasing di Körber business area Tissue – abbiamo voluto creare questa giornata dedicata ai fornitori Körber per continuare a creare valore insieme e condividere con loro le nuove sfide del settore”.

All’interno di questa giornata i partner selezionati avranno la possibilità di partecipare a workshop tematici e vedere insieme ai referenti Körber Business Area Tissue il funzionamento dell’ecosistema. Un approccio di mercato rivoluzionario che consente di integrare in un’unica soluzione tutte le tecnologie coinvolte nel processo di trasformazione del tissue: dalla materia prima al prodotto finito, fino alla logistica di distribuzione.

“Sinergia, questa la parola chiave di questa giornata che vuole essere un momento di confronto sul presente, ma nello stesso tempo sperimentare nuove idee, esprimere esigenze e criticità nell’ottica di sviluppare insieme nuove strategie per il futuro – va avanti sodero Paolo Sodero -. Il valore e la voce dei fornitori sono lo stimolo per innovarsi e proporre al mercato soluzioni che siano ancora più performanti, efficienti e sostenibili”.

A conclusione della giornata la consegna dei Safety Contractor Award, un riconoscimento a quei fornitori che si sono resi maggiormente virtuosi in termini di sicurezza e rispetto delle procedure di safety e control.

“L’obiettivo dell’evento è quello di focalizzarsi sul tema della sostenibilità, elemento cardine anche nella supply chain – conclude Sodero -. A tal proposito, per comprendere meglio le dinamiche sociali, ambientali e di governance nell’ottica di elaborare iniziative comuni per un futuro migliore, Korber sta attualmente introducendo una piattaforma digitale per la raccolta dati sulla sostenibilità da parte dei fornitori. Questi i prossimi step per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità del gruppo”.