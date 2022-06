Torna al Real Collegio il Forum Europeo Digitale: è alla 19esima edizione

Dopo le due ultime edizioni svolte in remoto causa pandemia, il Forum Europeo Digitale festeggia la sua 19esima edizione, tornando in presenza giovedì (16 giugno) e venerdì al Real Collegio di Lucca.

Il Fed 2022 sarà caratterizzato, come di consueto, da un’ampia scelta di incontri, organizzati per presentare le più recenti innovazioni nel settore televisivo. Questa edizione si presenta ai nastri di partenza includendo temi quali Ott& Streaming, Canali e piattaforme, Hbbtv, Contenuti e produzione, Dsa, Switch off, Mercato, Fast, Cloud e metaverso. Presente il Technology Center, vetrina di eccellenza ed anteprime da parte dell’industria di settore.

Tornano anche i Fed Awards. Aperti all’intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l’innovazione tecnologica in ambito digitale con prodotti introdotti nel mercato negli ultimi 12 mesi. Oltre 3200 i voti ricevuti (record assoluto) attraverso un sondaggio online. I vincitori delle quattro categorie (Ultra Hd, Innovation/Technology, Hybrid Tv/Ott Delivery, Best Platform) saranno annunciati e premiati durante la Fed Gala Annual Night del 16 giugno con la presenza dell’attrice e conduttrice tv Emanuela Tittocchia, madrina della manifestazione.

“Gli oltre 45 speakers che parteciperanno a questa edizione del Forum Europeo, sono formidabili e di qualità – sottolinea Simone Rossi, responsabile www.digital-news.it – l’intensa agenda preparata per l’evento è ricca di spunti e le occasioni per novità e networking non mancheranno”.

“C’è grande attesa per questo evento – ricorda Andrea Michelozzi (Comunicare Digitale) – la volontà di ritrovarsi in presenza con tutti i principali operatori del settore (Digital-Sat ci segue sempre con attenzione) una entusiasmante curiosità di avviare nuovi progetti, il che rende tutto carico di emozioni e aspettativa. A Lucca ci sarà una straordinaria presenza di donne che incarnano il prestigio, le qualità ed il rilievo acquisito in un settore strategico in Europa e nel mondo”

Digital-Sat News (www.digital-news.it) internet media partner dell’associazione Comunicare Digitale, dedicherà ampio spazio all’evento con la cronaca in diretta, i commenti dei principali protagonisti e focus riepilogativi sulle principali novità che saranno presentate e testate durante la kermesse. Durante la due giorni in terra toscana garantirà aggiornamenti su tutti i canali del network (www.digital-news.it e www.digital-forum.it). Approfondimenti anche sugli spazi ufficiali social: Facebook (fb.com/digitalsat), Twitter (twitter.com/digitalsat__it), Instagram (instagram.com/digitalnews_it) e Telegram (t.me/digitalnewsit) attraverso l’hashtag #ForumEuropeo e #FED2022.