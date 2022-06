Da Fidapa un nuovo incontro di educazione finanziaria pensato per le donne

La sezione Fidapa Bpw Versilia organizza per martedì (28 giugno) alle 17,30 al Bagno Tre Stelle Viareggio in viale Regina Margherita, 64, il secondo incontro del ciclo Al timone della mia vita finanziaria. Navigare, in sicurezza, nel mare delle scelte economiche, un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne.

Dopo Pronte all’imbarco?, incontro introduttivo del ciclo, con Facciamo cambusa Sabrina de Ranieri, consulente finanziaria e socia Fidapa, presenta gli strumenti indispensabili per affrontare in sicurezza il viaggio finanziario. Il ciclo si inserisce nel tema nazionale Fidapa Bpw Italy per il biennio 2021/23 Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. L’ingresso è gratuito con registrazione a questo link.