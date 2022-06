Pellegrinaggi a cavallo sui cammini storici, Coldiretti ci crede

Il pellegrinaggio a cavallo sui cammini storici e religiosi è un’opportunità per tutto il sistema dell’accoglienza rurale di cui gli agriturismi di Terranostra e le fattorie di Campagna Amica sono tra i principali attori. Con la consegna della targa di adesione alla prima edizione dell’evento Crocevia – Cavalcando i Cammini 2022 organizzato dalla Fitetrec-Ante, Federazione italiana turismo equestre al direttore di Lucca, Francesco Cianciulli in rappresentanza di Campagna Amica si è conclusa la promettente manifestazione che si mira a diventare un punto di riferimento importante per il mondo equestre.

“Il Crocevia è un grande evento di tradizione equestre a carattere nazionale e internazionale, che si pone tra gli obiettivi la custodia e la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e spirituali dei territori attraversati dalle antiche rotte di pellegrinaggio. – spiega il direttore di Coldiretti Lucca, Cianciulli – Il sistema degli agriturismi e delle nostre fattorie dislocate lungo i principali cammini può giocare sicuramente un ruolo fondamentale nella crescita del turismo equestre fornendo ai cavalieri e ai loro cavalli tutti quei servizi essenziali per un’esperienza indimenticabile all’insegna della più genuina accoglienza rurale e della cucina tipica”.

La Toscana con 5.474 strutture agrituristiche è la regina del turismo rurale nel Bel Paese intercettando da sola un turista su cinque e con la più alta presenza di imprese femminile alla guida aziendale; 4.962 le strutture che offrono alloggio per oltre 85 mila posti letto, 1.880 ristorazione, 1.679 degustazione, 165 campeggio, 758 altre attività tra cui anche attività di equitazioni ed escursioni a cavallo.