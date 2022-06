Nozze d’oro per Francesco e Maria Grazia: gli auguri di dipendenti e collaboratori della ditta Bonuccelli

I dipendenti ed i collaboratori della ditta Bonuccelli, azienda pietrasantina leader nella distribuzione all’ingrosso di articoli per gelaterie, pasticcerie e ristoranti fondata nel 1985, desiderano fare tantissimi auguri per il bellissimo traguardo dei 50 anni di matrimonio al fondatore Francesco Bonuccelli e sua moglie Maria Grazia Di Manno, sposi dal 25 giugno 1972. A questi si aggiungono gli auguri delle figlie Diana e Alice.

“Cos’altro combineranno nei prossimi 50 anni? – dicono – Vedremo! Intanto facciamo loro un grandissimo augurio per le nozze d’oro e il ringraziamento per aver condiviso con noi fatiche, consigli e momenti di riflessione ma soprattutto utili insegnamenti e la certezza della loro presenza per qualsiasi necessità”.