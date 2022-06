McDonald’s, 100 assunzioni negli oltre 600 ristoranti in Italia

McDonald’s, nota catena di ristorazione, ha pubblicato nuovi annunci di lavoro per l’assunzione di 100 figure soprattutto addetti alla ristorazione, da inserire negli oltre 600 ristoranti presenti sul territorio nazionale.

Gli addetti ristorazione – crew di cucina e di sala, dovranno gestire le richieste dei clienti, preparare prodotti di qualità, collaborare con i colleghi, saper gestire una cucina professionale e un’attività di ristorazione, accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e impegnarsi affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti; gestori del ristorante, che dovranno svolgere le procedure operative del ristorante, mantenere gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto, supervisionare e coordinare tutte le postazioni (cucina, cassa, delivery, magazzino), organizzare la formazione dei nuovi collaboratori e gestire l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante le fasce orarie della giornata; junior accountant, che dovranno inserire nel sistema contabile le fatture, effettuare le scritture relative ai corrispettivi e la chiusura contabile mensile, fornire supporto e assistenza contabile ai ristoranti, contabilizzare e verificare gli accantonamenti dei costi mensili dei ristoranti interfacciandosi con le altre funzioni aziendali coinvolte.

Inoltre McDonald’s offre opportunità di stage per addetti controllo aziendale, che dovranno affiancare i tutor aziendali in tutte le attività afferenti il controllo di gestione retail analizzando il conto economico dei ristoranti, le differenti voci del conto economico e di investimento. Oltre al possesso del diploma e della laurea, i candidati devono avere ottime doti relazionali, spiccato orientamento al cliente e al lavoro di squadra, flessibilità, disponibilità, proattività, buone capacità organizzative, di sintesi e di analisi, predisposizione alla leadership, ottima organizzazione del lavoro, saper lavorare in gruppo etc.

Per verificare le figure ricercate… continua a leggere.