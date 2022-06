Camera di Commercio Toscana Nord, a Viareggio il primo atto: Valter Tamburini è il primo presidente

È nata la Camera di Commercio Toscana Nord, operativa da domani (1 luglio) con la migrazione dei dati alla nuova sede centrale di Viareggio che avverrà durante la notte. La nuova realtà riunisce Lucca, Pisa e Massa Carrara.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta al Gran Teatro di Torre del Lago.

Ad aprire i lavori il padrone di casa, il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro che ha chiesto “una legge ad hoc per lo snellimento della burocrazia per spendere i soldi del Pnrr, perché con la burocrazia che abbiamo non ci riusciremmo. Mi auguro che per questo ci sia una collaborazione fra tutti i territori”.

Il primo presidente è Valter Tamburini già presidente e poi commissario straordinario di Pisa.

Un applauso della platea ha accolto l’acclamazione di Valter Tamburini quale primo presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, eletto poche ore fa al gran teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago. A proporlo Rodolfo Pasquini, che ha indicato il suo nome dopo aver chiesto la parola a Dante Pieroni, chiamato a presiedere la prima seduta del consiglio quale membro anziano del consesso.

Si chiude così il processo di accorpamento che ha coinvolto le Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dando vita ad un ente che avrà la sede legale a Viareggio ma che manterrà le sedi storiche di Lucca, Carrara e Pisa.

A sancire la portata storica della cerimonia, la presenza di numerose autorità civili e militari provenienti da tutta Italia. Hanno portato i loro saluti il sindaco della città di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, Comune dove la nuova Camera ha la sede legale, il presidente dell’Unione nazionale delle Camere di commercio, Andrea Prete, e il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Nel discorso di insediamento, dopo aver rivolto un ringraziamento al Consiglio, alle autorità presenti ed ai dipendenti, Tamburini ha messo in evidenza il valore della nuova camera di commercio nello scacchiere”regionale, nazionale e anche internazionale.

“Sono ben 25 – afferma Tamburini – i miliardi di euro di valore aggiunto prodotto ogni anno dal sistema (un quarto di quello della Toscana), 133mila sono le imprese che danno lavoro, assieme alle pubbliche amministrazioni, a 400mila persone (il 26% dell’occupazione regionale) e un milione gli abitanti che vivono all’interno dei confini del nuovo ente. Forte anche il peso dell’artigianato e della cooperazione che rappresentano, rispettivamente, il 26% ed il 30% delle aziende della Toscana. Ma non tutto è positivo, ovviamente: ci sono anche molti disoccupati (il 34% del totale regionale)”.

“Un territorio – dice ancora – che esprime l’essenza toscana, creativa e operosa dove la montagna convive con la collina, la piana ed il mare. Si tratta di luoghi diversi ma dove il manifatturiero è un vero e proprio fiore all’occhiello: le esportazioni superano i 10 miliardi di euro e qui si trovano distretti conosciuti per la loro qualità in tutto il mondo (cartario, cuoio-calzaturiero, lapideo e nautico) oltre a imprese che rappresentano la storia industriale del nostro paese nelle due ruote, nella meccanica e nella chimica-farmaceutica-vetro. Ma sono anche i luoghi della vacanza e della rigenerazione del corpo e delle spirito grazie ad un’offerta turistico/culturale variegata che offre oltre 123mila posti letto nelle strutture ricettive a carattere imprenditoriale. Un turismo per tutti i gusti e tutte le tasche, con monumenti e luoghi che sono il simbolo dell’Italia nel mondo”.

“L’area della Toscana Nord-Ovest è anche sinonimo di buona tavola – priosegue – Grazie ad un’agricoltura da sempre attenta alla qualità e rispettosa della terra è in grado di offrire 19 prodotti tipici (Dop o Igp) sui 31 complessivi della Toscana e una decina di vini a denominazione. Luoghi che da secoli accogono centri dove si fa scienza, cultura ed arte a livello nazionale ed internazionale. Una contaminazione che favorisce l’innovazione: qui ci sono quasi mille start-up e pmi innovative (il 37 per ento delle aziende toscane del comparto hanno sede qua). Qui hanno vissuto e lavorato uomini e donne attivi in ogni campo dell’arte. Di rilievo anche la consistenza del credito con ben 23 miliardi di euro di prestiti concessi, 28 miliardi di depositi e 461 sportelli bancari: il 28% di tutta la Toscana”.

Nel suo discorso inaugurale il presidente Tamburini ha indicato alcuni punti sui quali i neo consiglieri saranno chiamati ad operare. Punti condivisi con le categorie economiche, con le quali c’è piena intesa.

“Vogliamo “batterci”, con spirito di leale collaborazione istituzionale, affinchè la Toscana Nord-Ovest sia dotata delle infrastrutture che merita affinchè possa aumentare il sostegno allo sviluppo economico-sociale del suo territorio e della regione. Oggi nasce un soggetto nuovo, e questo ci carica di nuove responsabilità. Un ente in grado di riversare sul territorio 6 milioni di euro ogni anno: il 30% del suo bilancio contro una media regionale delle camere di commercio che si assesta al 19%. Ma non solo. Gli investimenti che la camera è in grado di attivare pesano per il 37% di tutti quelli fatti dalle consorelle della regione. Abbiamo quindi la responsabilità, da domani, di mantenere la nostra efficienza e, possibilmente, aumentarla. Il tutto a favore delle imprese e delle persone che tutti i giorni ci lavorano”.

“Io credo – ha detto poi a margine della proclamazione – che quella della Camera di Commercio sia una operaazione intelligente e che possa dare nuovi frutti. Il punto di forza di questo progetto è quello di mettere insieme vari territorio con diversi distretti in cui si fa buona parte del Pil della Toscana”. Fra le priorità del presidente quella di “interloquire con tutte le altre istituzioni per potenziare le infrastrutture della costa”

Valter Tamburini, nato a Pontedera, classe 1963, è imprenditore che grazie al suo lavoro è stato insignito dell’onoreficenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Sposato e padre di due figli, vanta un curriculum di tutto rispetto in ambito imprenditoriale, associativo e camerale.

Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di Seaside Spa, presidente di Isi – Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale e componente dell’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Nel mondo dell’associazionismo fa parte della direzione provinciale e regionale di Cna, del consiglio dell’Unione industriale pisana ed è Presidente del raggruppamento di interesse dell’economia circolare della medesima Unione. Ha ricoperto in passato la carica di presidente di Cna Toscana, Cna provinciale di Pisa ed è stato vicepresidente di Artigiancredito Toscano.

Da oltre vent’anni ricopre incarichi di crescente responsabilità all’interno della Camera di Commercio di Pisa fino a diventarne presidente nel 2015. Dal 2021 è commissario straordinario della stessa camera nominato dal ministero dello sviluppo economico.

“Con la fusione di oggi – dice il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – arrivano a 26 le Camere di commercio che hanno portato a termine il processo di riforma e di riorganizzazione previsto dalla legge. Un percorso che consente alle nuove Camere di essere più forti e strutturate per svolgere con maggior efficacia i compiti loro assegnati. Questo accadrà anche con la nuova Camera della Toscana Nord-Ovest, che nasce dall’unione delle Camere di commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, che presidiano un territorio articolato, ricco di realtà economiche, sociali e culturali importanti”.

“Esprimo apprezzamento – ha detto il governatore Giani – per la costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, sintesi di un processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Il nuovo ente camerale rappresenterà 133mila imprese, con eccellenze nel settore del digitale e dell’innovazione, 25 miliardi di valore aggiunto prodotto ogni anno in un territorio caratterizzato da un alto livello di esportazioni, un turismo di qualità e un rilevante tessuto creditizio. Sono certo che il presidente Valter Tamburini saprà interpretare al meglio l’importante funzione nelle nuove sfide offerte da questa complessa stagione economica sul fronte della gestione delle risorse e delle progettualità anche legate alle opportunità del Pnrr. Le Camere di Commercio in quanto enti di rappresentanza del sistema delle imprese svolgono una funzione di rilevanza nelle politiche economiche territoriali e la Regione Toscana le ritiene, pertanto, strategiche nelle azioni a favore dei diversi comparti economici.”

In Consiglio ci sono Francesco Cianciulli per l’agricoltura; Matteo Venturi, Andrea Madonna, Giancarlo Milianti, Cristiana Cardella, Gabriele Chelini, Cristina Galeotti per l’industria; Barbara Carli, Andrea Giannecchini, Michela Fucile, Roberto Favilla e Dino Sodini per l’artigianato. Ademaro Giovanni Cordoni, Sara Giovannini, Dante Pieroni, Alessando Trolese, Valeria di Bartolomeo, Alessio Lucarotti per il commercio; Antonio Chelli per le cooperative, Stefano Maestriaccesi, Sabrina Giannetti per il turismo; Patrizia Alma Pacini per i trasporti; Maurizio Ilio Adami per credito e assicurazioni; Walter Tamburini, Federico Pieragnoli, Rodolfo Pasquini, Nicola Giannecchini ed Elisa Franceschini per i servizi alle imprese, Emiliano Cerri per altri settori, Guerino Baldi per le organizzazioni sindacali e l’avvocato Stefano Polidori per i liberi professionisti. Mancano le nomine dei rappresentanti degli ordini professionali.

Presidente del primo consiglio sarà il commerciante lucchese Dante Pieroni.

“Un momento indubbiamente storico per tutto il tessuto imprenditoriale, produttivo, commerciale delle provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Desidero fare le mie congratulazioni al primo presidente di questa grande realtà associativa, Valter Tamburini – dice – che ha già dimostrato capacità e grande equilibrio da presidente e poi commissario straordinario di Pisa. La sua elezione segna un momento importante per il futuro. Gli auguro buon lavoro e sono certo che saprà dimostrare ancora una volta tutta la sua competenza e professionalità. In questo periodo così difficile per il mondo imprenditoriale, segnato dalle emergenze sociali ed economiche causate dal Covid-19, il settore ha bisogno di un delicato lavoro di sintesi e di sinergie per la valorizzazione del territorio”.

“Di fronte al presidente Tamburini e al suo consiglio direttivo appena eletto – conclude – c’è una grande sfida, quella di unire storie economiche, sociali e territoriali differenti. Sono certo che sapranno trarre da queste differenze energie per sviluppare imprese e attività produttive”.