Cloud Care entra nel capitale della lucchese Affida e sbarca nel settore dei servizi finanziari

È ufficiale da oggi (30 giugno) l’accordo per l’investimento in Affida, società lucchese, da parte di Cloud Care Spa che, grazie a questa operazione, entra nel mercato del credito sulla scia di un anno di crescita e consolidamento.

Cloud Care Spa, proprietaria del sito ComparaSemplice.it, recentemente acquisita da Investcorp, è uno dei 3 maggiori player nazionali nel settore della comparazione online multi-servizio di cui è leader per il segmento energia oltre che web sales, web chat e lead generation. “Con Affida – dichiara Andrea Conte, ceo & founder di Cloud Care Spa, – il gruppo compie un ulteriore balzo in avanti coprendo un segmento di mercato mancante, quello dei servizi finanziari. Siamo fermamente convinti che l’origine esclusivamente digital dei nostri clienti si coniughi perfettamente con la vocazione ibrida che caratterizza la storia di Affida: generazione online-conversione offline, attraverso una rete fisica di oltre 360 agenti che completa la nostra experience multicanale.”

“Sono fiducioso – conclude Conte – che l’apporto tecnologico e il know-how nelle web sales e nella lead generation di Cloud Care possa imprimere un nuovo slancio a una realtà come Affida, già leader nel settore dei servizi finanziari. D’altra parte, il contributo di Affida completa il portafoglio di offerta di ComparaSemplice.it, proponendo ai consumatori del web una consulenza altamente qualificata, attraverso la propria rete vendita, sui migliori prodotti finanziari”.

Affida, costituita a fine 2018 su iniziativa di Stefano Grassi, è diventata una realtà protagonista del settore di riferimento, a dispetto di uno start-up appesantito dalla pandemia e dalla guerra. Raggiunto il break-even in pochi mesi e realizzando utili ogni anno, con percentuali significative, l’azienda toscana ha attirato le attenzioni di Cloud Care/Investcorp per il forte dinamismo e per la vocazione allo sviluppo del comparto digital e web, oltre che per il tradizionale traino rappresentato dal settore immobiliare, grazie ad una presenza capillare sul territorio. Ulteriore elemento di successo per Affida è stata la diversificazione che ha consentito all’azienda di crescere in modo rapido e, al contempo, in sicurezza, grazie anche ad un help desk particolarmente efficiente.

“La liaison tra Affida e Cloud Care – dichiara Stefano Grassi, presidente di Affida – porterà un incremento notevole di opportunità per la rete di vendita. L’obiettivo di Cloud Care e di Affida per i prossimi anni è quello di traghettare l’azienda verso una crescita esponenziale, affiancando ancora di più al business tradizionale quello digitale, per poter guardare negli occhi, molto a breve, i maggiori players del settore, da pari. Dal punto di vista del business primario i drivers della crescita saranno legati ad operazioni di acquisizione (m&a), al cross-selling e all’estensione e rafforzamento delle partnership con gli istituti di credito. L’azienda sarà in grado di offrire, tanto alla rete quanto ai clienti, livelli di servizio e innovazione di altissimo standing”.

Il dg di Affida Gabriele Nencini precisa: “Contestualmente all’ingresso di Cloud Care – Inverstcorp, viene ceduta la partecipazione del socio We-unit, fondamentale soprattutto nella fase di avviamento della società. Affida e We-unit continueranno tuttavia a conservare interessi in comune avendo partecipazioni condivise in altre aziende.”

Il 15 luglio all’auditorium San Romano di Lucca, Affida e Cloud Care comunicheranno i dettagli del progetto ai circa 400 agenti, ai 30 dipendenti, alle banche partner, ai soci e agli ospiti presenti.