Assicurazioni auto on line: è boom di richieste, ma come trovare le migliori del momento?

Il risparmio nell’ambito delle polizze assicurative per auto passa ormai anche per il web: grazie all’abbattimento dei costi delle sedi fisiche, infatti, molte compagnie online sono in grado di proporre agli automobilisti prodotti caratterizzati da prezzi concorrenziali.

Il boom di richieste sta contribuendo a determinare un’offerta sempre più ampia, motivo per cui a volte può risultare complesso trovare la polizza più indicata per le proprie necessità.

A questo proposito, un aiuto in fase di scelta può arrivare dai portali comparatori, come per esempio 6sicuro.it, poiché permettono di confrontare direttamente on line le diverse tipologie di assicurazioni auto attualmente disponibili sul mercato.

Come scegliere l’assicurazione auto on line

Il primo, grande vantaggio di cercare un RC auto online è che lo si può fare gratuitamente e in qualsiasi momento. I migliori portali di comparazione consentono di inserire i dati necessari, a cominciare da quelli classici come età, sesso e città di residenza, attraverso procedure guidate molto intuitive e facili da seguire.

Poi ovviamente occorrerà indicare se si è già in possesso dell’auto che s’intende assicurare o deve ancora essere acquistata, se è nuova o usata, quali siano il modello e la cilindrata, nonché l’allestimento. Possono fare la differenza anche elementi quali il tipo di carburante o l’alimentazione ibrida ed elettrica.

Naturalmente l’assicurazione auto on line si modula di base sulla classe di merito cui si appartiene, che arrivano fino a 18. Com’è noto, più la classe è alta maggiore sarà il premio da corrispondere. Per questo motivo, in fase di calcolo dei preventivi delle diverse assicurazioni auto on line va indicato se un componente della famiglia può usufruire della Legge Bersani, che consente di passare automaticamente alla classe di rischio del guidatore più esperto nello stesso nucleo.

A influire sul premio finale sarà anche la presenza o meno di sistema antifurto, che renderà il veicolo più o meno a rischio: quello di tipo satellitare di ultima generazione è coadiuvato da una scatola nera che spesso viene offerta dalla compagnia stessa quale integrazione alla polizza base, al fine di registrare in tempo reale le performance di guida e quelle dell’auto stessa.

Infine, la valutazione dell’assicurazione auto on line avverrà anche in base alle proprie esigenze personali di pagamento: molti preferiscono un’unica rata annua, altri si trovano meglio con un semestrale, altri ancora ricercano le formule mensili con addebito diretto su conto.

Come scegliere le coperture accessorie delle assicurazioni auto on line

Se la responsabilità civile dell’auto è obbligatoria, le coperture accessorie sono completamente a discrezione dell’assicurato, che potrà decidere ad esempio di aggiungere una garanzia Furto e Incendio anche a un’auto datata, perché parcheggiata su strada e non in garage, oppure una legata agli Eventi naturali se ci si trova in un’area geografica che particolarmente colpita da eventi climatici avversi.

Naturalmente, sono tutte voci che faranno aumentare il costo finale, quindi vanno modulate con attenzione già in fase di preventivo: molte compagnie offrono incluso, ad esempio, il Risarcimento Diretto che consente alla vittima di sinistro di ricevere già dalla propria assicurazione il risarcimento senza dover attendere quella della controparte.

Una delle coperture più richieste, soprattutto per chi viaggia molto, è l’Assistenza Stradale che permette di avere, in caso d’incidente, un rimorchio veloce con trasporto all’officina autorizzata più vicina.

Per un neopatentato potrebbe anche essere interessante valutare la Polizza Infortuni al conducente, che risarcisce anche se si è cagionato il sinistro riportando un infortunio. Ogni polizza accessoria si può inserire in fase di preventivo dell’assicurazione auto on line, così da avere una panoramica su misura da valutare prima della decisione finale.