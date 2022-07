Nomina Corsini, Casani replica a Murzi: “Riconoscimento del lavoro svolto in Versilia”

“La scelta di Giacomo Corsini come direttore sanitario aziendale è il riconoscimento dell’attività da lui svolta al 2019 fino a giugno 2022 come direttore dell’ospedale Versilia”. Lo precisa Maria Letizia Casani a seguito dell’intervento del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, che nei giorni scorsi aveva criticato il mancato confronto pre-nomina.

“Sono d’accordo sul fatto che in Versilia sia stato fatto un ottimo lavoro per far fronte all’emergenza Covid e non solo, anche grazie – e condivido quindi le affermazioni del sindaco – alla collaborazione con gli amministratori del territorio che hanno operato davvero in maniera integrata con le nostre strutture per il bene della comunità – spiega Casani -. Proprio per questo ho ritenuto che Corsini, professionista giovane ma già con una lunga esperienza e in grado di lavorare sul miglioramento dei percorsi sanitari, potesse rappresentare un valore aggiunto nella Direzione strategica aziendale. Tra l’altro, la sua conoscenza dei percorsi socio-sanitari della Versilia sarà importante per valorizzare questo territorio e per consolidarne i servizi, rendendoli sempre più adeguati alle esigenze della cittadinanza. Anche per il proseguo è sicuramente un mio interesse primario individuare professionisti di valore, lavorando d’intesa con la Conferenza dei Sindaci, così come previsto dalle normative. Approfitto per fare i migliori auguri di buon lavoro al dottor Corsini nel suo nuovo importante ruolo”.