Cosa sono le piattaforme di trading

Chi decide di speculare online utilizza una piattaforma di trading, sostanzialmente il supporto software necessario per questo genere di affari. Alcune società di trading propongono piattaforme che non necessitano di essere scaricate e installate sul proprio computer; in sostanza il sito offre le credenziali per accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo, avendo a disposizione una connessione internet. Non è sempre così ed esistono anche piattaforme che si possono installare sullo smartphone, come app.

Scegliere la piattaforma di trading

In Italia sono presenti oltre 200 diversi broker, questi offrono ai propri clienti l’utilizzo di piattaforme di trading che in molti casi non sono esclusive. In sostanza diversi broker basano la propria attività sulle medesime piattaforme, proponendo poi ai propri clienti condizioni di utilizzo specifiche. Scegliere la piattaforma di trading da utilizzare per le proprie speculazioni è un’attività essenziale, perché va a impattare in modo pesante sulle opportunità disponibili e sulla facilità d’uso del software. In rete sono disponibili vari siti dedicati al trading che effettuano una precisa disamina di tutte le piattaforme disponibili in Italia e delle proposte dei vari broker; risulta così più semplice valutare le opzioni che si hanno a disposizione. Ad esempio, se si volesse conoscere la proposta di FXORO, oltre a leggere tutte le informazioni direttamente da sito del broker, è possibile trovare facilmente in rete opinioni di altri utenti, recensioni e articoli vari.

Le caratteristiche di una piattaforma di trading

Le piattaforme di trading sono simili tra di loro per quanto riguarda la mera proposta, visto che sostanzialmente si usano tutte per il medesimo scopo. Variano invece per diverse altre caratteristiche, a partire dall’interfaccia utente. Alcune piattaforme sono progettate per l’utilizzo da parte di qualsiasi trader, anche dei neofiti alle prime armi, che quindi non possiedono alcuna dimestichezza con le speculazioni proposte. Altre invece sono più complesse o hanno un’offerta più variegata, essendo dedicate agli speculatori esperti. Si deve poi sempre considerare che ogni utente ha le proprie particolarità, è quindi impossibile indicare una piattaforma di trading che sia la più user friendly possibile, ognuno deve fare le propri valutazioni in prima persona.

Il costo del trading online

Fare affari, online come attraverso altre modalità, ha un costo; questo riguarda anche le piattaforme di trading, che possono permettere al potenziale cliente di attivare un account e di scaricare il software gratuitamente, ma poi richiedono un pagamento per le attività svolte e i servizi utilizzati. Il costo è solitamente ridotto, dipende però dal broker cui ci si rivolge e anche dal numero di attività svolte quotidianamente. Solitamente si salda una piccola quota per ogni attività speculativa effettuata; ci sono però broker che richiedono il pagamento di una sorta di abbonamento periodico per l’utilizzo dei servizi disponibili. Alcune piattaforme propongono anche, a titolo gratuito, l’uso della versione demo delle stesse. Si tratta di una sorta di palestra per trader, dove si può prendere parte alle speculazioni con del capitale fittizio, per verificare le proprie abilità. Le versioni demo si basano sull’andamento reale dei mercati, ma non consentono di guadagnare alcunché, così come di perdere denaro.