Emergenza sanitaria, in prefettura l’incontro degli ordini professionali con il prefetto

Solidarietà degli ordini professionali ai colleghi medici e infermieri del pronto soccorso di Viareggio e in generale a tutti i dipendenti della sanità in difficoltà per la carenza di organico.

È quanto è emerso dall’incontro tenuto oggi (lunedì 11 luglio) tra il prefetto, il dottor Francesco Esposito, il presidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il dottor Umberto Quiriconi, e il presidente dell’ordine degli infermieri, il dottor Gabriele Ciucci.

Una discussione cordiale e proficua, che ha avuto come oggetto la situazione contingente della sanità nel territorio lucchese.