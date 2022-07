Una villa di Lucca tra le dimore storiche selezionate da Airbnb per un viaggio con Interrail

Per contribuire al rilancio dei viaggi in treno in Europa e promuovere lo slow tourism, Airbnb collabora con Interrail in occasione del suo 50esimo anniversario, e offre ad un gruppo di sei amici o familiari l’opportunità di partire per un epico viaggio in treno attraverso Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania soggiornando in cinque delle più belle dimore storiche del continente.

L’avventura su rotaie durerà 19 giorni e prevederà il soggiorno in una residenza inglese, un château francese, un maniero catalano, una villa italiana e un castello tedesco.

“Siamo entusiasti di offrire questa incredibile avventura che celebra l’età d’oro dei viaggi del XIX secolo, quando c’era più tempo per apprezzare lunghe avventure con amici e familiari – commenta Emmanuel Marill, Airbnb Regional Director, Emea – Combinando il meglio dei viaggi in treno con il fiore all’occhiello del patrimonio culturale europeo, ci auguriamo che i viaggiatori si riconnettano con la storia e la cultura e si godano il viaggio come una volta”.

Come partecipare

Chiunque voglia candidarsi per questa avventura potrà farlo da oggi al 20 luglio al sito, raccontando con chi e perché vorrebbero essere i

protagonisti di questo viaggio unico. Tra i criteri che la giuria prenderà in considerazione: spirito d’avventura (indispensabile per percorrere oltre 3500 chilometri in treno), gusto per la scoperta e il piacere di condividere questa esperienza con un gruppo di amici davvero speciale.

La nuova categoria delle dimore storiche di Airbnb

Gli alloggi che fanno parte del tour sono prenotabili su Airbnb all’interno della nuova categoria Dimore Storiche, che offre ora ai viaggiatori un modo più semplice per cercare quasi 20mila edifici storici tra Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Italia. Inoltre grazie alla collaborazione con Interrail, sarà possibile creare un itinerario personalizzato che unisca rotte ferroviarie e dimore storiche Airbnb per creare il proprio tour dell’Europa in treno.

“In concomitanza con il 50esimo anniversario di Interrail, l’Airbnb Heritage Tour accende i riflettori, non solo sulla libertà e la flessibilità offerte dai viaggi con Interrail, ma anche sul ricco patrimonio a cui queste linee ferroviarie danno accesso e sulla possibilità di fare un ulteriore passo avanti nel collegamento con l’Europa – ha detto Nadine Koszler, Eurail Bv Head of Marketing – Stiamo registrando un chiaro aumento della domanda per questo tipo di viaggi: solo quest’anno il numero di viaggiatori ha superato quello del 2019, prima della pandemia. Siamo entusiasti di collaborare con Airbnb e di sostenere l’impatto positivo che i viaggi in treno possono avere nel mondo”.

L’itinerario

Prima tappa: 31 agosto – 3 settembre. Bath, Regno Unito

L’avventura inizia a Londra, nella stazione dei treni di Paddington, alla volta della storica città di Bath: qui l’host Sophie accoglierà voi e i

vostri cinque amici nella sua magnifica dimora aristocratica del XIX secolo, circondata da un classico giardino inglese e prati curati.

Seconda tappa: 3 – 6 settembre. Saint-Georges-sur-Cher, Francia

Dopo tre notti di riposo e relax a Bath, il viaggio prosegue in Francia attraverso il tunnel della Manica. Lungo il percorso attraverserete città affascinanti prima di arrivare a Chissay-en-Touraine, dove l’ufficiale di marina in pensione Pierre vi accoglierà in uno splendido castello, appartenente alla famiglia di sua moglie da quasi 50 anni.

Terza tappa: 6 – 10 settembre. Sant Pere de Ribes, Spagna

Il romantico viaggio in treno verso la Spagna vi condurrà attraverso l’affascinante sud della Francia, con una sosta nel paradiso

gastronomico di Montpellier per una notte di buon cibo e vino. Ricaricate le energie, proseguirete verso sud fino alla vostra casa per 3 notti: un maniero catalano di 250 anni appena fuori Barcellona, ospitato da Aleksandra, originaria della Slovenia ma appassionata della Spagna e della cultura spagnola.

Quarta tappa: 10 – 14 settembre. Lucca

Dopo tre notti nella soleggiata villa catalana, l’avventura ferroviaria vi porterà lungo la Costa Azzurra, prima di approdare nell’antica

città di Lucca. Lì sarete accolti da David, l’host di una magnifica villa che risale a 400 anni fa, di cui potrete certamente apprezzare, tra le altre cose, il giardino segreto e una favolosa piscina.

Quinta tappa: 14 – 18 settembre. Behren-Lübchin, Germania

Per la quinta e ultima tappa, viaggerete verso nord oltre le Alpi italiane, passando per l’Austria e la Baviera, con una sosta di una notte per esplorare la città barocca famosa per la birra, Monaco. Da qui vi sposterete sulla costa baltica, dove l’host Kevin, il suo compagno regista d’opera Till e il loro cane Lucky vi aspetteranno per darvi il benvenuto nel loro affascinantecastello del XIX secolo.

Informazioni su Eurail B.V.

Eurail B.V. offre ai viaggiatori di tutto il mondo l’opportunità di viaggiare in treno in tutta Europa in modo flessibile e senza confini. Con un pass Eurail o Interrail (rispettivamente per cittadini extraeuropei ed europei), i viaggiatori di tutte le età possono utilizzare un’ampia rete di collegamenti ferroviari e di traghetti per viaggiare in e tra 33 Paesi. I pass Eurail e Interrail sono disponibili attraverso gli shop online Eurail.com e Interrail.eu, oltre che tramite partner di distribuzione di fiducia in tutto il mondo. Eurail B.V. è di proprietà di oltre 35 compagnie ferroviarie e di traghetti europee e ha sede a Utrecht, nei Paesi Bassi. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Informazioni sull’iniziativa

Le persone idonee e in possesso di un account Airbnb possono candidarsi entro il 20 luglio alle 23,59 qui. I candidati devono avere

almeno 18 anni e possono partecipare una sola volta. Al candidato selezionato possono unirsi fino a cinque accompagnatori di età superiore ai 18 anni. Tutti i termini e le condizioni dell’iniziativa e l’itinerario dell’Airbnb Heritage Tour sono disponibili sul sito.