RSPP e ASPP: tutto quello che c’è da sapere sulla loro formazione

La formazione di RSPP e ASPP è disciplinata dal nuovo Accordo Stato Regioni che è stato emanato il 7 luglio del 2016 e che ha abrogato quello precedente, risalente al 26 gennaio del 2006. Ma chi sono RSPP e ASPP? Con la sigla RSPP si fa riferimento ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, mentre la sigla ASPP indica gli addetti del servizio di prevenzione e protezione di un’azienda. Ebbene, non solo la loro formazione ma anche il loro aggiornamento sono normati in base alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento in particolare al comma 2 dell’articolo 32.

Che cosa è cambiato con il nuovo Accordo Stato Regioni

In confronto alla normativa precedente, sono diverse le modifiche che sono state apportate. Esse riguardano, tra l’altro, i requisiti dei soggetti formatori, l’aggiornamento della formazione, i requisiti dei docenti e la formazione pregressa riconosciuta, ma anche i titoli di studio esonerati e la suddivisione del percorso di formazione in modulo A, modulo B e modulo C. inoltre, con il nuovo Accordo Stato Regioni si è intervenuti anche sulle modalità di organizzazione dei corsi (a cui si fa riferimento nell’Allegato II, che disciplina anche la modalità e-learning) e sul riconoscimento dei crediti per formazione e aggiornamento (se ne parla nell’Allegato III).

Come avviene la nomina per ASPP e RSPP

Sia la nomina a ASPP che quella a RSPP può avvenire solo se il soggetto prescelto possiede almeno un diploma di scuola media secondaria superiore come titolo di studio e può presentare un attestato di frequenza a corsi di formazione specifici (abbinati a verifica dell’apprendimento) coerenti con le caratteristiche dei rischi che si ritrovano sul luogo di lavoro.

I corsi di formazione di Progetto81

Il corso RSPP

Ma come si svolge di preciso un corso RSPP ? Come detto, il percorso di formazione è articolato in tre moduli: A, B e C. Il modulo A ha una durata di 28 ore e rappresenta il corso base per poter ricoprire il ruolo di ASPP e RSPP, oltre ad essere propedeutico per i moduli successivi. Può essere seguito anche in modalità e-learning e rappresenta un credito permanente: in altre parole non serve effettuare successivi aggiornamenti. Dura quasi il doppio, e cioè 48 ore, il modulo B, che ha a che fare direttamente con le caratteristiche dei rischi che si ritrovano sul luogo di lavoro. Con l’introduzione del modulo B, che riguarda tutti i settori produttivi, sono stati aboliti i moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9 che erano in vigore in precedenza. Esistono, tuttavia, quattro settori per cui è necessario frequentare dei moduli di specializzazione a integrazione: il modulo B-SP1 e il modulo B-SP3 durano 12 ore e riguardano, rispettivamente, i settori di agricoltura e pesca e della sanità; il modulo B-SP2 e il modulo B-SP4, invece, durano 16 ore e riguardano, rispettivamente, i settori di cave e costruzioni e chimico e petrolchimico. Sia per il modulo B che per i quattro moduli B specialistici è richiesto un corso di aggiornamento da svolgere una volta ogni cinque anni. Infine, ecco il modulo C, che come il modulo A non richiede aggiornamenti in quanto costituisce credito permanente; esso è necessario unicamente per ricoprire il ruolo di RSPP e affronta argomenti come l’ergonomia, i sistemi di gestione, la comunicazione, l’informazione e la formazione.

Chi è esonerato dai moduli

Non sono tenuti a frequentare i moduli A e B coloro che sono in possesso di una laurea in architettura o in ingegneria, per le classi di laurea che sono indicate nell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni di cui abbiamo parlato in precedenza.