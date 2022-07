Era-Mec, la maggioranza dei componenti si dimette: decade la rappresentanza sindacale unitaria

La Rappresentanza sindacale unitaria all’azienda Era-Mec è decaduta a seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti facenti parte la Rsu.

Ad annunciarlo Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana: “Come avevamo stigmatizzato, i datori di lavoro non possono sostituirsi al sindacato. Quando un’azienda convoca i lavoratori in una sede di un’associazione datoriale per convincerli ad aderire ad un nuovo sistema contrattuale, siamo ad un ritorno indietro nel tempo camuffato da modernità. La decadenza della rappresentanza sindacale segna sempre un arretramento democratico in un’azienda”.

“Le Rsu ricoprono un fondamentale ruolo di garanzia a tutela dei diritti, della dignità e della sicurezza dei lavoratori – prosegue – Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e non deve mai rinunciarvi, ben sapendo che non è libero di esercitare i suoi poteri direttivi, gestionali ed organizzativi in modo da condizionare o influenzare i lavoratori nella loro libertà decisionale. Non lasceremo da soli i lavoratori e contrasteremo, sia sindacalmente che legalmente, qualsiasi comportamento aziendale teso a ledere la dignità dei lavoratori”.