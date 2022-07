Il tour della vernaccia di San Gimignano passa dal Pesce Briaco di Lucca

Consorzio del vino Vernaccia di san Gimignano, passano anche da Lucca i festeggiamenti per il 50esimo anno dalla sua fondazione.

L’appuntamento è questo giovedì (21 luglio) alle 20,30 al Pesce Briaco in via per pieve santo Stefano. Lo chef Maurizio Marsili ospiterà la serata guidata dall’oste Andrea Maggi con un menu pensato per l’occasione. L’abbinamento dei vini sarà raccontato dalla degustatrice Carlotta Salvini.

I festeggiamenti per celebrare il consorzio si sono aperti con una serata dedicata ai consorziati lo scorso 3 luglio alla Rocca di Montestaffoli, e proseguono durante l’estate con altri 3 appuntamenti dall’entroterra senese al mare di Livorno, passando per le città di Lucca e Firenze. Incontri che faranno incontrare la cucina degli chef con alcune vernacce d’annata e riserva.

Per info e prenotazioni, chiamare lo 0583 332091.