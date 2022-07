SEO: aspetti positivi e negativi di questa soluzione di web marketing

La SEO ha solo aspetti positivi? Per indagare tutto ciò che ha a che fare con il traffico organico in arrivo dai motori di ricerca, ci siamo rivolti a Giovanni Sacheli, consulente web marketing e formatore.

Partiamo con il presentare Giovanni Sacheli

Giovanni Sacheli ha aperto il blog evemilano.com nel 2009, e da allora usa questo spazio web per approfondire tematiche relative alla SEO e campagne PPC realizzate con Google Ads, strategie di ottimizzazione per i motori di ricerca e molti altri argomenti legati al web marketing. EVE Milano propone anche tutorial relativi a Web Analytics e guide dedicate a WordPress. Sacheli è esperto delle metodologie di social & search advertising e, grazie ai suoi studi in web marketing, in tecniche di posizionamento su Google.

Qual è il principale beneficio che si può ottenere dalla SEO?

In primo luogo la brand awareness, dal momento che essere visibili su Google per le keyword del proprio settore di riferimento consente di farsi conoscere e notare dai potenziali clienti, quasi come se si facesse pubblicità. Ebbene, la presenza in SERP contribuisce ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza del marchio. Più in generale, essere visibili sulle query informative che riguardano l’area di attività di riferimento e sulle parole di ricerca commerciali aiuta ad avere un vantaggio positivo dal punto di vista del branding, dal momento che il marchio inizia a venire associato dagli utenti e ritenuto affidabile. Anche con la SEO, dunque, si può acquisire una voce autorevole e persuasiva rispetto a un certo tema. Ovviamente solo a patto che gli utenti vengano informati in maniera adeguata.

Dunque è anche una questione di credibilità.

Assolutamente sì: rivolgersi a un’ agenzia SEO per fare in modo che il proprio sito compaia in cima ai risultati organici è in grado di migliorare il tasso di credibilità che il pubblico percepisce. Non sono pochi che vanno oltre gli annunci a pagamento e passano direttamente ai risultati organici perché pensano che siano più credibili. Quindi la visibilità in SERP corrisponde a una sorta di marchio di approvazione di Google. Attenzione, però: deve essere chiaro che le strategie SEO non sono semplici da mettere in pratica e non sono neppure economiche. Eppure, nonostante ciò, nella maggior parte dei casi si rivelano comunque più vantaggiose rispetto a qualunque altra tecnica di web marketing, tanto dal punto di vista della brand awareness, quanto per ottenere traffico rilevante per il proprio sito o e-commerce. Per di più grazie alla SEO è possibile posizionare un gran numero di keyword che non avrebbe senso comprare con campagne PPC, dato che sarebbe poco conveniente in termini economici.



Giovanni Sacheli, consulente SEO

Ecco, a proposito: quanto si spende per la SEO?

Si è soliti affermare che quello che si ottiene dalla ricerca organica è traffico gratuito, ma a ben vedere la situazione è un po’ diversa. Infatti, qualunque tipo di attività SEO comporta un costo, sia a livello economico che in termini di denaro, al di là del fatto che non ci sia un addebito diretto per ciascun clic o per ciascuna impression. Ad ogni modo il ROI, cioè il ritorno sull’investimento, è piuttosto elevato, in genere superiore a quello che deriva dalle classiche forme di pubblicità a pagamento. D’altra parte un incremento del traffico del sito garantisce più occasioni per favorire una maggiore consapevolezza dell’attività, mentre i potenziali clienti possono essere istruiti.

Quali benefici caratterizzano la SEO, in sintesi?

Un aspetto interessante del traffico organico va individuato nel fatto che esso non termina dopo che si finisce di pagare, a differenza di quel che accade con il PPC. Questo vuol dire che gli sforzi che vengono compiuti per ottenere il traffico organico danno risultati anche nel momento in cui si riduce la spesa di marketing. È un po’ come una macchina che prima percorre a fatica una salita, ma poi una volta giunta in cima procede in discesa da sola.

Che cosa si deve fare per diventare più visibili sui motori di ricerca, in sintesi?

Il mio consiglio è quello di adottare un approccio sinergico, e cioè di avere tanto PPC quanto risultati organici. Raccomando, tra l’altro, di sperimentare dal punto di vista delle parole chiave, per capire se magari si sta pagando per ottenere quei clic che in realtà potrebbero giungere anche gratis. Una visibilità organica e una visibilità a pagamento possono essere complementari e aiutano a massimizzare i risultati, tenendo presente che la prima può essere costruita in tempi più lenti. Ovviamente, dopo che una robusta strategia SEO ha consentito di arrivare a una visibilità organica eccellente, questa sarà difficile da scalfire da parte dei concorrenti: il che corrisponde a un vantaggio strategico nei confronti dei competitor. Non va mai dimenticato, però, che nella prima pagina di Google c’è posto solo per dieci, e i candidati a raggiungerla possono essere decine, centinaia o addirittura migliaia.