Lucarotti nella giunta della Camera di Commercio, Confesercenti: “Rappresenterà le istanze degli imprenditori”

“Esprimiamo soddisfazione per l’elezione del nostro presidente Alessio Lucarotti nella nuova giunta camerale della neonata Camera di commercio Toscana nord ovest, formulandogli anche un grande buon lavoro”.

E’ la presidenza di Confesercenti Toscana nord a commentare positivamente l’elezione dell’organo esecutivo camerale avvenuto a Viareggio, organo che affiancherà fino al 2027 il presidente Valter Tamburini. “Auguriamo buon lavoro a tutta la nuova giunta – prosegue la nota della presidenza Confesercenti Toscana nord – consapevoli dell’importante compito a cui è chiamata, quello cioè di guidare la politica generale del nuovo ente al fianco del presidente Valter Tamburini di cui conosciamo le capacità e l’impegno”.

“Una giunta rappresentativa di settori, territori e associazioni in modo adeguato. Nella quale Alessio Lucarotti, unica espressione di una associazione che opera sulle tre province che compongono la camera, saprà sicuramente rappresentare le istanze degli imprenditori in un periodo ancora molto delicato ed incerto per la nostra economia”.