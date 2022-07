Dolci leggeri senza burro: proposte gustose e irrinunciabili

Per realizzare dei dolci light, una buona idea è senza dubbio quella di evitare di usare il burro. Stiamo parlando, infatti, di un alimento che in cucina dovrebbe essere impiegato con moderazione. Soprattutto chi è abituato a consumare i dolci con una certa frequenza, diminuire la quantità di burro è fondamentale. I dolci leggeri e butter free sono tanti: così ci si può concedere qualche peccato di gola senza temere per la propria salute.

La torta al cioccolato

Per esempio si potrebbe preparare una torta al cioccolato senza burro, in versione light. Per realizzarla c’è bisogno di 200 grammi di zucchero, di 3 uova, di 50 grammi di cacao amaro, di 250 grammi di farina, di una bustina di lievito per dolci, di un bicchiere di latte, di una barretta di cioccolato fondente e di olio di semi (mezzo bicchiere), che servirà al posto del burro. Con i vari ingredienti – eccezion fatta per il cioccolato – si deve realizzare una specie di pan di Spagna; dopo che è stato cotto ed è stato lasciato raffreddare, lo si taglia in due. A parte di scioglie il cioccolato con un po’ di latte, e il composto così ottenuto va spalmato con una spatola sulla superficie interna del pan di Spagna. A questo punto si ricompongono le due parti e si conclude con una spolverata di zucchero a velo.

La crostata senza burro di Donnaup.it

Una torta speciale senza burro è la crostata senza burro che viene proposta da Donnaup.it, il magazine scritto dalle donne per le donne: è sufficiente visitare il portale per scoprire la ricetta. Si tratta di una torta che include un ripieno a base di marmellata e di ricotta; il bello è che si può scegliere il gusto di marmellata che si preferisce.

La torta con gli amaretti e le pere

Proseguendo nella rassegna di torte light senza burro, ecco una vera delizia come la torta con gli amaretti e le pere: in questo caso non solo non c’è il burro, ma manca anche l’olio. La lista degli ingredienti comprende 3 pere, 3 uova, 100 grammi di amaretti, una bustina di lievito, 100 grammi di farina, 150 grammi di zucchero e una bustina di mandorle pelate. Per prima cosa è necessario adoperare una frusta elettrica per sbattere lo zucchero e i tuorli; dopodiché si uniscono il lievito e la farina mescolando con attenzione tutto il composto. A parte in un mix si tritano gli amaretti, che una volta pronti vanno versati nell’impasto. A questo punto non servono più frullatori o cucchiai di legno, perché il composto deve essere lavorato con le mani. In un altro contenitore si montano a neve gli albumi con un pizzico di sale: quando sono pronti vanno mescolati con l’impasto. In questa operazione bisogna essere cauti ed eseguire movimenti dal basso verso l’alto, per evitare che i bianchi d’uovo si smontino. L’impasto è pronto, e ora va versato in una tortiera in precedenza imburrata. Lo si livella con una spatola e si mettono in superficie le fette di pera e le mandorle fatte a pezzi. Qualora sia gradito, si può concludere il tutto con uno strato di zucchero di canna. Si fa cuocere il tutto a 180 gradi per 30 minuti, e così il dolce è pronto.

La torta margherita

Infine, l’ultima proposta light è quella della torta margherita, ovviamente senza l’uso del burro. In questo caso c’è bisogno di 4 uova, 400 grammi di farina, 5 cucchiaini di miele, 230 grammi di zucchero, 50 millilitri di latte scremato, 4 cucchiai di olio di oliva extra vergine, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci e la scorza di un limone. Con le fruste si lavorano le uova e lo zucchero fino a ottenere un composto dalla consistenza spumosa. Dopodiché si versano in successione il latte, il miele, l’olio, la farina, il sale, il lievito per dolci e la scorza di limone. A mano a mano che si procede, l’impasto deve essere sempre amalgamato con la massima attenzione. Anche in questo caso si mette tutto in forno per mezz’ora a una temperatura di 180 gradi. Quando è pronta la torta, non rimane che spolverare con lo zucchero a velo.