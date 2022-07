Prodotti green: trend di vendite positivo per la cancelleria ecosostenibile

La sostenibilità ambientale si conferma l’elemento trainante dei consumi. A renderlo noto, il settimo Osservatorio sullo stile di vita sostenibile condotto da LifeGate e l’Istituto di ricerca Eumetra MR su un campione di italiani maggiorenni, con un focus dedicato ai ragazzi appartenenti alla generazione Z.

Nel dettaglio, il 75% degli intervistati oggi si sente coinvolto in prima persona nella necessità di compiere scelte di acquisto più sostenibili.

Sono proprio i giovanissimi, però, a fare da promotori a questo cambiamento green, che si riflette inevitabilmente anche nelle scelte dei materiali adoperati per la scuola.

Accanto all’impegno dei ragazzi si annovera quello delle aziende, che guardano con interesse sempre crescente ai prodotti per l’ufficio sostenibili, con l’obiettivo di creare luoghi di lavoro a basso impatto ambientale.

A rispondere a questa esigenza è, per esempio, il settore della cancelleria, che oggi propone una vasta quantità di penne sostenibili atte a limitare l’impatto che i materiali per la scrittura possono avere sull’ambiente.

Penne e matite: come riconoscere i prodotti di cancelleria sostenibile?

Alla luce dell’elevata quantità di proposte presenti sul mercato, individuare soluzioni di cancelleria green può essere spesso piuttosto complicato, soprattutto per un’utenza non ancora abituata a compiere scelte di acquisto sostenibili.

In questi casi un supporto può arrivare dall’approfondimento di Lyreco sulla cancelleria ecosostenibile, un vademecum stilato da una delle più importanti realtà europee di forniture per ufficio, contenente una serie di consigli per individuare soluzioni per la scrittura rispettose dell’ambiente.

Uno dei suggerimenti di Lyreco è, ad esempio, affidarsi alle certificazioni di sostenibilità degli strumenti di scrittura che ne accertano la conformità ad alcuni particolari standard ambientali.

Tra gli attestati è possibile menzionare la Certificazione NF Environnement, riservata ai prodotti realizzati attraverso un consumo minimo di risorse e di materie prime, ma allo stesso tempo capaci di garantire un life-cycle estremamente lungo.

Cancelleria green: estetica e funzionalità in una scelta amica dell’ambiente

Optare per soluzioni di cancelleria a basso impatto per l’ecosistema è oggi fondamentale per contribuire alla salvaguardia del pianeta.

Le penne green rispondono infatti ad alcuni dei principi più importanti per il raggiungimento della perfetta sostenibilità ambientale, senza compromettere ergonomia e funzionalità.

Inoltre, le penne sostenibili, in qualità di supporti realizzati per essere adoperati anche sui luoghi di lavoro, oltre a essere rispettose dell’ambiente, sono anche esteticamente impeccabili. Non a caso, oggi si possono acquistare indifferentemente penne con cappuccio così come penne a scatto, sempre caratterizzate da un design accattivante.

Perché scegliere la cancelleria sostenibile?

La scelta di soluzioni per la scrittura rispettose dell’ambiente aiuta a conseguire una serie di obiettivi globali estremamente importanti ma realizzabili solo con il contributo di ogni singolo individuo.

Innanzitutto, una penna ecosostenibile nasce da processi produttivi etici e rispettosi dell’ambiente e assicura un basso impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Tra gli altri fattori che spingono a preferire soluzioni di cancelleria green, la possibilità di adoperare penne eco-friendly di tutti i tipi: ne costituiscono un esempio le penne create con materiali riciclati, quindi realizzate a partire da resine recuperate post consumo e convertite a nuovo uso.

Senza dubbio, un’altra soluzione green del mondo della cancelleria è rappresentata dalle penne ricaricabili che, in un’ottica zero waste, oltre ad assicurare una lunga durata, permettono di sostituire solo il serbatoio dell’inchiostro con il refill, minimizzando la quantità di prodotti che una volta esauriti finiscono per alimentare il ciclo dei rifiuti.

Infine, oltre alle penne ecologiche, è possibile adoperare matite sostenibili, realizzate con il 100% di legno certificato FSC proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

I prodotti di cancelleria eco-friendly, naturalmente, garantiscono un approccio alla scrittura privo di sprechi: penne e matite ecosostenibili, infatti, rappresentano una scelta sana per l’ambiente, che contribuisce a ridurre i costi per i materiali di scrittura e ad adottare abitudini di consumo più consapevoli.