Anche Unicredit nel pool di finanziatori del gruppo editoriale Monrif

Monrif Spa comunica che le controllate Editoriale Nazionale Srl (En) ed Emiliana Grandi Alberghi Srl (Ega) hanno ottenuto dagli istituti finanziatori Intesa Sanpaolo Spa (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), Banco Bpm Spa, UniCredit Spa e La Cassa di Ravenna Spa, (quest’ultima solo per Ega) un finanziamento rispettivamente, di 17milioni e 744mila euro, assistito da garanzia di Sace ai sensi del Dl Liquidità a valere sulla cosiddetta operatività Garanzia Italia e di 5 milioni e 307mila euro, assistito dalla garanzia da parte di Sace ai sensi del Dl Liquidità a valere sulla cosiddetta operatività MidCaps, ambedue della durata di circa 8 anni con preammortamento fino al 31 marzo 2025.

Intesa Sanpaolo Spa agisce anche in qualità di banca agente, Sace agent e banca depositaria. Tali finanziamenti sostituiscono parte delle linee precedentemente concesse dagli istituti, di cui 14 milioni e 195mila euro in linea capitale per En e 4 milioni e 245mila euro in linea capitale per Ega (indebitamento finanziario da rimborsare).

Pertanto il finanziamento verrà utilizzato da En ed Ega per rimborsare integralmente il rispettivo indebitamento finanziario da rimborsare, nonché, per il residuo, per finanziare investimenti, i costi del personale, il capitale circolante.

Mps ha confermato, fino al 31 dicembre 2027, alle condizioni previste dalla convenzione bancaria stipulata da Monrif, la linea di credito a breve termine concessa a Ega ed ha rinegoziato parte dell’indebitamento finanziario di En nei suoi confronti prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2027.

Nell’ambito di tale operazione il Gruppo Monrif si è avvalso dell’assistenza di Eidos Partners, con il team di Corporate Finance e dello Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, con gli avvocati Giuseppe Lombardi, Federico Cocito e Riccardo Spina, in qualità di consulenti legali. Gli istituti finanziatori si sono avvalsi dell’assistenza di Pedersoli Studio Legale con gli avvocati Maura Magioncalda, Alessandra De Cantellis ed Enrico Morolli in qualità di consulenti legali.