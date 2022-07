Rodolfo Pasquini vicepresidente vicario della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest

Rodolfo Pasquini e Francesco Cianciulli affiancheranno nel prossimo quinquennio il presidente Valter Tamburini nella guida politica generale della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

La nomina avvenuta questa mattina in occasione della prima riunione della Giunta nella sede di Viareggio, ha inoltre attribuito il ruolo di vicepresidente vicario a Rodolfo Pasquini.

“Oggi è stata completata la squadra che mi affiancherà nel prossimo quinquennio alla guida dell’ente camerale – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – L’elezione è avvenuta all’unanimità a dimostrazione della solidarietà e della volontà di un percorso condiviso di fronte alla sfida importante per cui siamo chiamati: lo sviluppo e la promozione dell’economia del territorio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.”

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata concordata – ha commentato Rodolfo Pasquini, rappresentante del settore servizi alle imprese – e oltre ad assicurare la massima disponibilità, è un’opportunità che mi consente di mettere a disposizione dell’ente camerale la mia esperienza professionale per raggiungere l’obiettivo comune di sviluppo e promozione di questo territorio importante a livello regionale e nazionale, un lavoro molto impegnativo, ma che sicuramente ci darà grosse soddisfazioni.”

“Sono molto contento di questa nomina – ha dichiarato Francesco Cianciulli, rappresentante del settore agricoltura – e della fiducia che è stata riposta in me. Spero di contribuire positivamente alla sfida alla quale siamo chiamati che mi auguro possa essere una reale opportunità di crescita per l’intero territorio della Toscana Nord-Ovest, costituito dalle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.”