Giovedì di luglio, bilancio ok per il Ccn Città di Lucca di Confcommercio

È un bilancio largamente positivo quello tracciato da Matteo Pomini, presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, nell’analizzare l’esito dei Giovedì di luglio, l’iniziativa dedicata allo shopping serale e notturno curato come ogni anno dal Ccn.

“I riscontri che abbiamo avuto in queste settimane – dice Pomini – sono stati senza dubbio incoraggianti: in termini di presenze le quattro serate da noi organizzate hanno riscosso un successo innegabile, con il centro storico sempre preso d’assalto da migliaia di persone. L’ennesima riprova del gradimento e dell’interesse del pubblico nei confronti dei nostri giovedì e, ce lo auguriamo di cuore, anche un segnale di ottimismo per un vero ritorno alla normalità, necessario per un completo rilancio del commercio, mondo che più di tanti ha sofferto le ricadute delle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria”.