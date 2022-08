Libri, tablet, divise e indumenti protettivi gratuiti per chi si iscrive al corso IeFp per acconciatore. Il corso triennale IeFp (Istruzione e formazione professionale) per acconciatore, da frequentare al termine delle scuole medie, è organizzato a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso, gratuito poiché nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani teso a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica.

Il corso per operatore del benessere, indirizzo addetto acconciatore, forma figure professionali in grado di occuparsi di taglio, acconciatura e benessere delle persone, entrando così direttamente nel mondo del lavoro con una qualifica dedicata; si svolge nelle aule dell’agenzia formativa Per-Corso in via del Brennero a Lucca, ha durata triennale con 1056 ore annue per un totale di 3168 ore. Al secondo e al terzo anno sono previste 400 ore di stage nelle imprese del territorio (800 ore in totale); offre inoltre 45 ore ad allievo da destinare alle attività d’orientamento e accompagnamento nel mondo del lavoro, 1184 ore di lezioni teoriche per la formazione di base e tecnico-professionale, 800 di alternanza scuola-lavoro, svolte in sede.

Foto 2 di 2



Il corso è destinato a ragazze e ragazzi con licenzia media inferiore, con meno di 18 anni, che vogliono sfruttare le loro abilità e le opportunità occupazionali che offre il nostro territorio.

Scadenza iscrizioni 31 agosto. Per informazioni: agenzia Per-corso: telefono 0583.333305 – mail: f.piagentini@per-corso.it.