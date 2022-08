Acquistare un’auto: cosa considerare in via preventiva

Prima di comprare una macchina è bene fare diversi tipi di valutazioni e porsi alcuni interrogativi, evitando di prendere sottogamba un investimento di fatto importante. Spesso è l’istinto ad agire in prima persona, invitando ad acquistare il modello che più ci affascina, ma ci sono anche numerosi altri aspetti che sembrano spesso passare in secondo piano, ma di cui è invece bene tenere conto.

Costi

Tra questi, sicuramente ci sono, oltre l’investimento iniziale, i costi di mantenimento. Per mantenere una macchina non ci sono infatti solo le spese del carburante, ma bisogna fare fronte anche al tagliando, all’assicurazione, al bollo e ad altre spese analoghe. Per il bollo auto, l’importo è dato dalla potenza dell’auto e dalla tariffa stabilita dalla Regione in cui il proprietario dell’automobile risiede. Insomma, più sono i cavalli della macchina che si sta per acquistare e più costerà il bollo.

Assicurazione

Lo stesso aumento lo si avvertirà anche nell’assicurazione. Nel momento in cui si andrà a stipulare un contratto assicurativo è bene considerare quali siano le caratteristiche di assicurazione auto conveniente . Nel caso in cui si desideri mantenere la stessa polizza assicurativa stipulata in precedenza, o se si pensa di trasferire l’RC Auto dal vecchio veicolo al nuovo, si può valutare sia la possibilità di trasferire la polizza auto rimanendo con la stessa compagnia assicurativa sia di cambiarla. Nel primo caso, a differenza del secondo, non ci sarà bisogno di sottoscrivere un nuovo contratto.

Vari tipi di polizze

Oltre alla polizza Rc Auto, che riguarda la responsabilità civile ed è obbligatoria, è possibile stipulare anche una polizza furto e incendio, oppure sugli eventi atmosferici, che protegge ad esempio in caso di grandine o altre calamità naturali.

Il consiglio è quello di recarsi presso la compagnia assicurativa dopo essersi informati sulle varie offerte che si hanno a disposizione, utili anche nel momento in cui la concessionaria proporrà la soluzione offerta dalla compagnia con cui è convenzionata.

Tagliando

Anche optare per una macchina a gas o preferire una a benzina o diesel comporta dei costi differenti. Nello specifico, a cambiare sarà il prezzo del tagliando. Per questo si consiglia di valutare quale sia l’effettivo utilizzo in chilometri dell’automobile, per comprendere se è conveniente o meno il risparmio che si ha in termini di carburante una volta confrontato con il costo del tagliando.

Consumi e optional

Ovviamente, nel momento in cui si va ad acquistare un’auto è di fondamentale importanza considerare quali siano i consumi della stessa, che poi saranno ovviamente variabili in base al tipo di utilizzo del proprietario, e dalle sue abitudini di guida. Infine, un aspetto centrale per i costi del veicolo è legato agli optional compresi nel prezzo dell’acquisto che ci si appresta a compiere. Molti optional infatti, come ad esempio il navigatore, il sistema wi-fi, il cruise control o i vari sensori, non rientrano tra quelli di serie, ad eccezione dei modelli di alta gamma, e vanno quindi pagati a parte. Con il costo che lieviterà sensibilmente.