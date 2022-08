In pagamento i creditori privilegiati del fallimento della Perini Navi

Sbloccati i pagamenti ai lavoratori dopo il fallimento della Perini Navi. Ad annunciarlo è la Fiom Cgil.

“Siamo giunti quasi al termine della procedura fallimentare di Perini Navi – dice il sindacato dei metalmeccanici -. e dopo alcuni ritardi dovuti a ricorsi da parte di creditori chirografari, abbiamo ricevuto comunicazione nella giornata di ieri che i pagamenti nei confronti dei creditori privilegiati, in questo caso i crediti dei lavoratori, sono stati sbloccati ed in corso di emissione i relativi pagamenti che dovrebbero essere visibili sui conti correnti entro pochi giorni”.

“Una procedura quella del fallimento Perini Navi che trova il quasi completo soddisfacimento della totalità dei creditori – conclude Fiom – che grazie alla cessione al prezzo record (ben oltre il valore di mercato) spuntato dalla curatela all’asta dello scorso gennaio ha potuto riconoscere quasi il cento per cento del debito di Perini Navi. Dobbiamo ringraziare e riconoscere meritoriamente che gli organi della procedura pur in una condizione di particolare difficoltà dovuta alla complessità aziendale, hanno lavorato in tempi record e con successo per assicurare e garantire i creditori nel loro avere”.