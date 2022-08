Bollette del gas e della luce, Arera: “In autunno nuova stangata”

“Bollette del gas e luce più che raddoppiate”. L‘Autorità di regolazione per l’energia (Arera), con un documento inviato a Montecitorio, a Palazzo Chigi e a Palazzo Madama, lancia l‘allarme in vista del prossimo autunno.

“In ragione dell’attuale andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso, per il trimestre ottobre – dicembre 2022, è atteso, laddove dovessero mantenersi i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni, un ulteriore incremento delle bollette per le famiglie, stimabile oggi di oltre il 100 per cento rispetto al trimestre in corso – si legge nel documento – Pur in presenza dei previsti interventi da parte del governo a riduzione di tali variazioni, questi non potrebbero evitare variazioni dei costi mai verificatesi”.

“Tali costi risulterebbero difficilmente sostenibili per tutti i consumatori, non solo domestici, con potenziali ripercussioni sulla tenuta dell’intera filiera – prosegue Arera – In tale drammatico scenario, inoltre, la concentrazione nel mese di agosto degli approvvigionamenti di gas naturale per la fornitura dei clienti in tutela per il trimestre ottobre – dicembre 2022, data la situazione di ridotta liquidità dei prodotti forward, potrebbe creare una ancor più elevata volatilità e un ulteriore incremento dei prezzi”.

L’autorità italiana dell’energia anticipa quindi il rischio di una nuova stangata per le bollette di luce e gas nel corso dei prossimi mesi.