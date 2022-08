Brevetti e valorizzazione di idee e progetti, in arrivo i contributi agevolati

Il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti.

A partire dal 27 settembre le piccole e medie imprese potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalla misura Brevetti+. In totale a disposizione ci sono 30 milioni di euro che includono i 10 milioni di risorse derivanti dal Pnrr.

“Una bella cifra che corrisponde dunque ad una buona occasione per incentivare l’innovazione – commenta Lido Cei, amministratore di Easy Fund, start up nata proprio per seguire le imprese e cercare di far cogliere loro tutte le opportunità di crescita – come sempre è necessario seguire l’iter delle domande con professionalità per non rischiare di perdere gli incentivi, analizzando nel dettaglio i requisiti necessari, le modalità e le prescrizioni presnti nel bando”.