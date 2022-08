Partire per le vacanze: i controlli da fare sull’automobile per un viaggio in sicurezza

Nei periodi di vacanza spesso si fanno gite fuori porta e viaggi in auto che richiedono cura nei particolari. Ecco quindi alcuni accorgimenti utili, da fare prima di iniziare un lungo viaggio e recarsi nel luogo scelto dove passare un piacevole soggiorno, per poter guidare in sicurezza e iniziare bene la vacanza.

Assicurazione e bollo auto

Ovviamente, prima di intraprendere qualsiasi tipo di spostamento, occorrerà che bollo auto e assicurazione siano in regola. È importante tener conto di una cosa nella stipula di un’ assicurazione auto: come scegliere la compagnia assicurativa . Esistono, infatti, moltissime offerte assicurative, che variano da una compagnia all’altra, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze e disponibilità.

Tergicristalli: sono ben funzionanti e puliti?

Per quanto riguarda invece accorgimenti di tipo tecnico, dovremo valutare che tutto sia a posto nella nostra auto. Per esempio, i tergicristalli sono un elemento fondamentale in caso di forti piogge o per detergere il parabrezza dallo sporco. I segnali che indicano che i tergicristalli sono da sostituire sono alcuni, tra cui: difficoltà nello scorrimento, movimenti e rumori atipici. Ci sono casi in cui semplicemente andrebbero puliti: in questo caso si può anche utilizzare un panno inumidito.

Controllare i fari

I fari, ma anche gli indicatori di direzione e le luci posteriori, andrebbero monitorati anticipatamente, prima di intraprendere qualsiasi viaggio.

Infatti, funzionando correttamente, garantiscono la sicurezza propria e altrui, ed evitano di incorrere in multe anche salate.

Se inoltre si nota che ci sono imperfezioni o danni al parabrezza e si teme che possa essere segno di qualcosa di serio, occorre rivolgersi a un meccanico affinché controlli che sia tutto a posto.

Gli pneumatici: la pressione e altri controlli

Parlando di pneumatici, esistono alcuni elementi da tenere in considerazione: primo tra tutti è la pressione, da controllare prima di ogni viaggio impegnativo in auto. Una pressione a norma consentirà di puntare al risparmio sul carburante, riducendo inoltre la possibilità di usura degli pneumatici.

Il battistrada dovrebbe essere spesso circa 1,6 mm. Se è più sottile di questa misura vuol dire che gli pneumatici non consentono la necessaria sicurezza e che il rischio di incidenti potrebbe essere alto.

Fondamentale è la regolazione della convergenza, nonché l’equilibratura degli pneumatici.

Per consentire la giusta manutenzione dell’auto, si consiglia di controllare gli pneumatici all’incirca ogni 5.000 km.

Il radiatore

Uno dei motivi per cui in estate il motore si può surriscaldare è per via del radiatore, oppure per un problema che dipende da perdite di liquido. Se si nota un liquido verde, oppure di colorazione arancione o giallo al di sotto dell’auto quando è spenta, allora potrebbe esserci una perdita del liquido di raffreddamento. A questo punto la problematica va risolta prima di mettersi in viaggio.

Livello di liquidi del veicolo

Bisognerà controllare il livello dell’olio, quello del liquido refrigerante e del liquido per i tergicristalli. Se l’olio manca potrà danneggiare il motore, mentre se manca il liquido refrigerante si potrebbe danneggiare l’impianto dell’aria condizionata. Occorrerà controllare, inoltre, il liquido del servosterzo, a maggior ragione se ci sono difficoltà nello sterzare, e il liquido di trasmissione, soprattutto se l’auto ha molti chilometri.

Le cinghie

Le cinghie sarebbero da controllare ogni 75.000 km e dopo 130.000 km da un professionista: sostituire una cinghia non comporta grandi costi, mentre certamente ne prevede molti il danno che provoca alla macchina la sua rottura.

Controllare i freni

I freni sono una componente fondamentale per la propria sicurezza e quella degli altri guidatori. Quindi se lo spazio di frenata sembra essere aumentato, i freni vanno controllati.

La batteria

La batteria può essere vidimata con un multimetro. Il suo voltaggio dovrebbe oscillare tra i 12.5v per una carica del 100% e i 14.5v a motore funzionante. La batteria andrebbe in ogni caso ricontrollata ogni 3 mesi.