Carige, il cda torna a operare: respinto il ricorso contro la nomina

Nomina del Cda di Banca Carige legittima. Il tribunale di Genova, con un’ordinanza depositata ieri (16 agosto), ha infatti respinto il ricorso di Malacalza Investimenti, che aveva chiesto la revoca delle delibere approvate dai soci di Banca Carige, il 16 giugno, sulla nomina del Cda e sulla rinuncia dell’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Caltelbarco Albani e Piero Montani, attuale ad di Bper Banca.

I giudici si erano riservati una decisione nel corso dell’udienza del 9 agosto. Bper dice di accogliere oggi “con soddisfazione l’emissione del citato provvedimento” del tribunale, che “consente la ripresa dell’attività del consiglio di amministrazione in vista dei prossimi impegni gestionali e strategici”.

Al riguardo, la banca modenese si riserva “ulteriori comunicazioni in merito all’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 e del progetto di fusione per incorporazione di Banca Carige in Bper Banca“.