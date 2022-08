Danni da maltempo, Bper Banca finanzia aiuti fino a 100mila euro

Un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo che ha colpito nelle ultime ore numerose province della Toscana, tra cui quelle di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

È l’iniziativa di Bper banca, che mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20mila euro per i consumatori e 100mila euro per i non consumatori, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi 6 mesi, successivamente il tasso fisso dell’1,75 per cento. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1,75 per cento. Le domande potranno essere avanzate fino al 31 marzo 2023.

Il responsabile della direzione territoriale centro ovest (Toscana, Umbria e Lazio) di Bper banca, Luigi Zanti, dichiara: “Con questo intervento vogliamo confermare attenzione e vicinanza ai territori così duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore, e sostenere famiglie e imprese affinché possano avviarsi il più rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa”.