Maltempo in Toscana, Crédit Agricole si mobilita per aiutare le aziende

Mentre è ancora in corso la conta dei danni causati dai violenti nubifragi che in questi giorni hanno colpito vaste zone di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, Crédit Agricole Italia, istituto bancario di riferimento del territorio, è già sceso in campo per assistere finanziariamente le aziende colpite.

La banca ha attivato, in particolare, linee di credito a condizioni vantaggiose per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori.

I finanziamenti verranno erogati a valere su un plafond dedicato e con un iter burocratico semplificato per accelerare i tempi di concessione, offrendo segnale di vicinanza al mondo produttivo dei territori coinvolti.