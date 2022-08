Leggere di sera fa bene?

Leggere prima di addormentarsi è un’abitudine molto diffusa e altrettanto piacevole e benefica. Passare qualche decina di minuti, o magari anche qualche ora, con l’autore preferito, avvolti da quell’atmosfera di magia e di silenzio tipica della sera tardi e della notte, è un piacere incomparabile e per molti realmente irrinunciabile.

Un libro appassionante cattura l’attenzione e la fantasia, infonde una piacevole sensazione di relax e di benessere, e spesso favorisce un sonno tranquillo e avvolgente. Infatti, non a caso i bimbi si addormentano con maggiore facilità quando si legge loro un racconto o una fiaba.

La lettura serale può essere considerata anche una sorta di tecnica di rilassamento, che consente di contrastare lo stress accumulato durante la giornata e lasciarsi un po’ trasportare dalla fantasia, immedesimandosi magari nella storia che si sta leggendo e sfuggendo per qualche istante alla realtà.

A tale riguardo, è bene considerare che avere a disposizione un mondo parallelo dove rifugiarsi permette di superare facilmente anche le giornate più difficili e di riprendere con maggiore entusiasmo.

Leggere per apprezzare la solitudine

Chi vive da solo, o trascorre le serate in solitudine, in un libro può trovare un ottimo antidoto per non farsi prendere dalla malinconia. Anche nei viaggi, durante la pausa pranzo al lavoro, sotto la tenda in campeggio, in metropolitana o aspettando il treno, un libro è il compagno migliore per vincere la noia e trasferirsi temporaneamente in un altro tempo e luogo.

Naturalmente, per godere pienamente dell’esperienza della lettura, è molto importante curare l’illuminazione, scegliendo non solo la lampada ideale, ma prestando attenzione anche all’intensità della luce, al colore e all’orientamento del fascio luminoso.

Avere riguardo nella scelta dell’illuminazione è necessario non solo per leggere di sera e di notte, ma anche in tutti quei luoghi scarsamente illuminati.

Qual è la luce più adatta per leggere di sera

La luce migliore per leggere è quella di una lampada di lettura o un abat-jour. Si tratta di luci a basso consumo, per risparmiare sulle quali non è necessario aver attivato la migliore delle offerte luce disponibili sul mercato.

Inoltre, le lampadine Led, che rappresentano ormai lo standard di riferimento per quanto riguarda l’illuminazione degli ambienti abitativi e di lavoro, comportano un consumo bassissimo di energia elettrica, non si surriscaldano, non impattano sull’ambiente e garantiscono una lunga durata nel tempo.

Qualche consiglio per illuminare la sala di lettura personale

Ognuno ha il suo luogo ideale per leggere, che può essere la camera da letto, un piccolo studio / biblioteca, la postazione di lavoro, il salotto, la veranda o anche un ambiente esterno, come un garage, un gazebo o una casetta in legno.

In ogni caso, dove si prevede di creare la propria postazione di lettura, è importante sistemare una lampada da tavolo, un abat-jour, una applique o comunque disporre i punti luce in maniera tale da favorire il comfort e la visione.

Generalmente, l’impianto di illuminazione della camera da letto prevede una luce soffusa in tutta la stanza, di solito orientata verso l’alto, e una o due lampade adatte alla lettura, collocate sui comodini o fissate alla parete.

Per creare un angolo da dedicare non solo alla lettura, ma anche alla scrittura e alla meditazione, può essere adatto un faretto orientabile, meglio se con la possibilità di regolare non solo la direzione della luce ma anche l’intensità.

In commercio si trovano anche piccole lampadine da fissare direttamente alle pagine del libro con una clip, che costituiscono un’ottima soluzione per leggere in orario notturno senza infastidire gli altri.

Oggi molte persone preferiscono gli e-book ai libri cartacei: l’utilizzo di un e-reader consente di evitare la presenza dell’illuminazione, poiché il display di questi dispositivi è realizzato in maniera tale da garantire la giusta luminosità per leggere.

Leggere per migliorare la qualità della vita

Che sia di notte o di giorno, in viaggio o nel tempo libero, al tavolino del bar durante la pausa pranzo o la colazione, leggere è quell’attività che più di ogni altra porta benessere, armonia interiore e buonumore.

Per quanto, purtroppo, il nostro paese non sia uno di quelli che brillano maggiormente per l’abitudine di leggere, la lettura incrementa la curiosità, la fantasia e l’inventiva, aiuta a mantenersi giovani, potenzia la sensibilità e l’empatia e, sebbene passino gli anni, permette di volare con la fantasia e di allontanarsi dalla realtà con un metodo semplice, economico e alla portata di tutti.

L’abitudine di leggere è ideale anche per vincere l’ansia e superare i momenti più difficili e impegnativi della vita. La lettura è un momento da dedicare completamente a sé stessi, ed è importante prendere questa abitudine fin dalla giovane età.

Come abbiamo detto, la luce giusta o l’uso di un e-reader consente di leggere in tutta tranquillità anche in orari notturni, tuttavia per chi desidera un’esperienza di totale relax, un’idea piacevole può essere quella di ricorrere agli audiolibri, che consentono di godere di rilassarsi al massimo e di lasciarsi catturare totalmente dal racconto.