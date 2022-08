E-commerce 2022: ecco i migliori in Italia

Quello che ha riguardato gli e-commerce negli ultimi anni è un fenomeno senza precedenti. Gli acquisti online, infatti, hanno subito una crescita negli ultimi due anni che si può definire prodigiosa, soprattutto se paragonata ai numeri degli anni precedenti.

Spinti anche dai frequenti lockdown che hanno costretto le persone a stare in casa e a non poter effettuare acquisti nei negozi fisici, gli e-commerce hanno registrato dei numeri costantemente crescenti già a partire dal 2020. Attualmente gli acquisti online registrano un +18%, un risultato eccellente anche se più contenuto rispetto al +45% dello scorso anno, raggiungendo così i 30,5 miliardi di euro.

A dimostrare come questo fenomeno abbia toccato il nostro paese e la nostra regione in particolare, troviamo la classifica dei migliori e-commerce del 2022-2023, in cui spiccano le eccellenze del nostro territorio.

Per fare un esempio pratico, troviamo per la città di Lucca, così come per tutta la Toscana e l’Italia, uno dei maggiori fornitori di sistemi tecnologici per aziende e commercianti, ovvero OmnitekStore. Tale e-commerce, raggiungibile al sito www.omnitekstore.it, è stato infatti premiato per la categoria “Etichette e Nastri” nel settore Commercio e Ufficio.

Ma OmnitekStore non è l’unico esempio virtuoso del nostro territorio. Scopriamo quindi tutte le realtà valide del nostro territorio, per capire cosa rende questi e-commerce così vincenti e un vero e proprio traino per la nostra economia.

OmnitekStore

Oltre ad essere, come già detto, un’eccellenza riconosciuta e premiata nel campo dei supporti tecnologici per aziende e commercianti, OmnitekStore si distingue anche per altre particolarità interessanti. È infatti una delle cosiddette “aziende in rosa”, in quanto l’intero team è composto da donne e questo rappresenta un punto di forza per il business.

Le parole d’ordine nel rapporto con il cliente sono infatti sensibilità, versatilità e resilienza, il che rende l’esperienza di acquisto piacevole e semplice. Oltre al servizio al cliente così ben curato, l’azienda è anche dotata di un team di esperti esterni che ha il compito di far crescere l’e-commerce in ogni ambito, con servizio di consulenza e supporto all’azienda stessa.

I clienti scelgono OmnitekStore per la facilità di utilizzo della pagina e-commerce, la qualità dei prodotti e del servizio già menzionati, ma anche per la velocità e la sicurezza delle spedizioni, che raggiungono gli acquirenti su tutto il territorio italiano.

Antica Fattoria La Parrina

Quando si parla di eccellenze nostrane, i vini e il cibo non possono mancare e di conseguenza è d’obbligo menzionare l’Antica Fattoria La Parrina, e-commerce attivo nella vendita di vini e altri prodotti tipici della maremma.

Tale e-commerce si contraddistingue per i formaggi e i vini rigorosamente BIO, gli yogurt naturali, le conserve, l’olio extravergine di oliva e l’aceto balsamico, il miele e perfino una linea di cosmetici realizzati con prodotti naturali, biologici e anallergici. Il tutto viene realizzato rispettando le tecniche delle tenute agricole del XIX secolo, dunque le antiche tradizioni vengono unite alla tecnologia che permette di acquistare questi prodotti con un semplice click sul web.

Cuoieria Fiorentina

Altro prodotto tipico della nostra regione è il cuoio e la pelle e questo marchio di pelletteria fiorentino offre la qualità del 100% made in Italy. Tutto quello che viene prodotto, i portafogli, le cinture, le borse, ecc, è realizzato completamente in Italia e secondo l’antica tradizione artigianale dei mastri “Pellai” fiorentini.

Le vendite di questo marchio si sono moltiplicate e hanno raggiunto anche mercati molto distanti da quello italiano, riuscendo ad esportare questa eccellenza anche all’esterno. È infatti risaputo che i prodotti di qualità made in Italy sono enormemente apprezzati all’estero. Le vendite della cuoieria si sono così triplicate nell’arco di 5 anni.