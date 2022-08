Lavoro stagionale, da Fisascat Cisl il via alla campagna informativa sulla Naspi

Al via la campagna informativa Fisascat Cisl Toscana nord per i lavoratori e le lavoratrici stagionali del turismo.

Il sindacato ha programmato alcune giornate in provincia di Lucca per parlare dell’indennità di disoccupazione, la cui richiesta potrà essere fatta presso le sedi del sindacato Cisl, non appena terminato il proprio contratto a tempo determinato. Gli incontri prenderanno il via mercoledì (31 agosto) a Forte dei Marmi, in occasione del mercato, all’incrocio tra Via Carducci e Via Veneto e lungo la passeggiata di Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta per proseguire giovedì (1 settembre) a Viareggio, in Piazza Inigo Campioni e lungo la passeggiata di Viareggio e Lido di Camaiore.

Per presentare correttamente la richiesta di Naspi (indennità di disoccupazione) è necessario rispettare determinati requisiti e presentare in via telematica la domanda all’Inps. La domanda di Naspi deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni. Per poter accedere alla Naspi, oltre alla perdita involontaria del lavoro, il disoccupato deve aver maturato almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione. Per avviare la pratica si dovrà presentare carta di identità, lettera di licenziamento o contratto scaduto, ultime due/tre buste paga e codice Iban del conto corrente.

Per verificare il diritto all’assegno o ricevere maggiori informazioni, il lavoratore o la lavoratrice potrà contattare la Fisascat Cisl e compilare la domanda avvalendosi dell’assistenza di operatori competenti e disponibili in una delle sedi più vicine. Sarà anche possibile contattare il sindacato per verificare la retribuzione e trovare risposta ai dubbi sul rapporto di lavoro intercorso oltre ad avere la possibilità di ricevere consulenze dagli uffici vertenze, che si avvalgono della collaborazione di studi legali per la gestione delle controversie in sede sindacale protetta. Le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire inoltre dei servizi offerti dal Patronato Inas per pratiche di assistenza sociale e dal Caf per l’assistenza fiscale.

Gli operatori Fisascat Cisl saranno presenti nelle sedi locali Cisl dal 5 settembre al 31 ottobre nei seguenti orari: a Viareggio a Largo Risorgimento il lunedì dalle 14,30 alle 18; a Pietrasanta in località Osterietta in via Aurelia, 2 il martedì dalle 9 alle 12,30; a Camaiore in via Oberdan 39 il giovedì dalle 9 alle 12,30 e alla stessa ora il lunedì a Massarosa in via Don Minzoni 330. È consigliato prenotare l’appuntamento ai numeri 333 3291888 e 348 8832598.