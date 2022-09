Polizze: l’importanza del calcolo assicurazione per risparmiare sulla spesa

Grazie alle offerte sempre più convenienti e alla comodità di sottoscrizione, il comparto delle assicurazioni online sta spiccando il volo. In crescita anche quest’anno le richieste di preventivi registrate da compagnie assicurative online e dalle piattaforme di comparazione.

L’aumento dell’inflazione, la quale ha fatto registrare un +7,9% nel mese di luglio, ha dato un’ulteriore spinta in avanti all’attenzione prestata dai consumatori ai prezzi dei premi assicurativi, in particolare quelli delle assicurazioni auto obbligatorie, i quali incidono in modo non indifferente sul bilancio famigliare.

Prestare attenzione al calcolo assicurativo è diventato dunque fondamentale per tenere sotto controllo la spesa.

A chi rivolgersi per il calcolo dell’assicurazione?

L’assicurazione RC auto non è soggetta a rinnovo automatico: questo consente ai consumatori di cambiare compagnia assicurativa quando lo desiderano o, meglio ancora, quando trovano un’offerta più vantaggiosa.

I preventivi RC auto oggi possono essere richiesti direttamente online su portali di comparazione come, ad esempio, 6sicuro.it: visita il sito e calcola la tua assicurazione in modo semplice e veloce, beneficiando di un servizio di comparazione del tutto gratuito.

Per ottenere un preventivo dettagliato, è sufficiente inserire i pochi dati richiesti, così da permettere al sistema di elaborare correttamente la richiesta, individuando nel proprio database le polizze più vantaggiose per il profilo cliente e il tipo di veicolo indicati.

Come si calcola il premio assicurativo online

Il calcolo del premio assicurativo online viene effettuato dal sistema in modo totalmente automatico.

Tra i dati che dovranno essere indicati nel form di richiesta, sono inclusi quelli:

Anagrafici : i primi dati richiesti sono quelli del contraente e includono sesso, data e luogo di nascita, stato civile, titoli di studio e professione;

: i primi dati richiesti sono quelli del contraente e includono sesso, data e luogo di nascita, stato civile, titoli di studio e professione; Del veicolo : in questa sezione del form sarà necessario inserire tutte le specifiche relative al mezzo da assicurare, ovvero la marca, il modello, il tipo di alimentazione, la cilindrata, l’anno di immatricolazione e la targa. Tra le informazioni richieste in questa sezione sono incluse quelle relative alla percorrenza annua presunta, alle finalità di utilizzo, alla presenza di un antifurto e così via;

: in questa sezione del form sarà necessario inserire tutte le specifiche relative al mezzo da assicurare, ovvero la marca, il modello, il tipo di alimentazione, la cilindrata, l’anno di immatricolazione e la targa. Tra le informazioni richieste in questa sezione sono incluse quelle relative alla percorrenza annua presunta, alle finalità di utilizzo, alla presenza di un antifurto e così via; Del contraente : in questa sezione è necessario indicare ulteriori dati relativi al contraente, in aggiunta a quelli anagrafici, già inseriti in precedenza. Tra gli altri, sarà necessario indicare nome, cognome e indirizzo di residenza, se possesso della patente italiana e la situazione assicurativa;

: in questa sezione è necessario indicare ulteriori dati relativi al contraente, in aggiunta a quelli anagrafici, già inseriti in precedenza. Tra gli altri, sarà necessario indicare nome, cognome e indirizzo di residenza, se possesso della patente italiana e la situazione assicurativa; Del guidatore e del proprietario: nel caso in cui contraente, proprietario e guidatore fossero soggetti diversi, sarebbe necessario inserire i dati di tutti e tre i soggetti.

Terminata la compilazione, non si dovrà fare altro che inviare il form; in pochi istanti il sistema elaborerà i dati e mostrerà sullo schermo tutte le offerte più convenienti in linea con il profilo del cliente.

I principali vantaggi del calcolo assicurazione

Il calcolo dell’assicurazione effettuato sfruttando le piattaforme online consente di comparare vari preventivi e di individuare, tra i tanti, quello più economico, il quale garantirà un risparmio non indifferente sulla spesa.

La scelta della RC auto dovrebbe però tenere conto anche di altri aspetti, i quali potranno garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze del proprietario del veicolo e dei conducenti.

Ognuno può aggiungere all’assicurazione di base una o più garanzie accessorie volte a tutelare da un vasto numero di problemi, quali il furto e l’incendio, la rottura dei cristalli, eventuali danni subiti dal conducente e così via.

Per avere una panoramica completa, una volta identificate le assicurazioni di base economicamente più vantaggiose, si potrà effettuare un ulteriore calcolo che preveda l’aggiunta delle polizze di proprio interesse, così da poter scegliere effettivamente la più vantaggiosa in termini non solo economici, ma anche qualitativi.