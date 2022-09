Consorzio, aperti i termini per presentare domanda di tirocinio: 12 i posti disponibili

Si riaprono i termini per presentare domanda di tirocinio, curriculare e non curriculare, al Consorzio 1 Toscana nord.

Fino al 19 settembre sarà infatti possibile inviare la manifestazione di interesse per effettuare uno stage di sei mesi nelle sedi di Viareggio, Capannori, Massa e Aulla. Un’esperienza che può essere prorogata fino a 12 mesi se si è in possesso della laurea da meno di due anni e se il titolo di studio è coerente con l’attività del progetto formativo. Tutti i tirocini prevedono un impegno di 33 ore settimanali e un rimborso di 500 euro mensili. Per accedere ai tirocini non curriculari è sufficiente essere iscritti al Centro per l’Impiego e possedere il diploma di maturità o la laurea.

I requisiti per attivare un tirocinio curriculare sono invece diversi: in questo caso occorre essere iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea triennale, al primo o secondo anno per la magistrale, agli ultimi tre anni di un corso di laurea a ciclo unico, a un master di I livello o al terzo ciclo di formazione universitaria, compresi i master di II livello.

L’accesso ai tirocini curriculari è consentito anche a chi ha conseguito un titolo di studio universitario negli ultimi 24 mesi. Sul sito del Consorzio (clicca qui) è possibile prendere visione dell’avviso e scaricare tutti i documenti necessari a presentare la domanda. I posti disponibili sono in totale dodici, ripartiti tra le sedi di Viareggio (5 posti), Capannori (3), Massa (2) e Aulla (2). Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le 12 di lunedì 19 settembre.