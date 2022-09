Geal, incontro tra i vertici e la nuova amministrazione: record di investimenti nel 2021

I numeri del servizio idrico integrato a Lucca, l’organizzazione dell’azienda e le sfide per il futuro sono state al centro dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio ( 5 settembre) nella sede di Geal fra i vertici dell’azienda e i nuovi amministratori del Comune di Lucca.

Il presidente Giulio Sensi e l’amministratore delegato Salvatore Pipus hanno incontrato il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessora all’ambiente, transizione ecologica e politiche giovanili Cristina Consani.

Sono state presentate le principali attività dell’azienda e i risultati ottenuti, in particolare in questo ultimo anno dove è stato raggiunto un nuovo record di investimenti, ottenuto principalmente dal completamento del collegamento fognario da Nozzano a Pontetetto, oltre ai diversi progetti in cui la società ha investito per estendere e migliorare il servizio.

Il bilancio a fine 2021 racchiude i risultati di un anno fondamentale per Geal e, proprio per celebrare quest’occasione, l’azienda ha commissionato al pittore Lucchese Paolo Lazzerini un quadro che rappresentasse l’essenza dell’azienda. L’immagine originale del quadro è stata poi riprodotta in varie copie in fine art, inserendo nel passe-partout dell’immagine un Qr code, dal quale è possibile scaricare il file pdf del bilancio. Due copie sono state donate al sindaco Pardini e all’assessore Consani e le altre riproduzioni in fine art del dipinto saranno consegnate a dipendenti, soci e amministratori.