Segnali elettronici: l’importanza del transistor mosfet

Chi opera nell’ambito dell’elettronica e l’informatica ed è costantemente in contatto con le nuove tecnologie potrebbe essere interessato alle modalità di trasmissione dei segnali elettrici e al funzionamento della componentistica specifica, come i transistor mosfet. Questa sigla sta per Transistor Metallo-Ossido-Semiconduttore a Effetto di Campo e definisce un dispositivo che, anche se è stato inventato nel 1959, ha aiutato a rendere i computer maggiormente performanti, riducendone anche le dimensioni.

Come funziona un transistor mosfet

Come molti atri tipi di transistor usati nell’elettronica anche il mosfet è realizzato con componenti che, la maggior parte delle volte, sono di silicio. Questo non metallo prima di essere impiegato viene drogato, cioè addizionato ad altre sostanze che conferiscono al semiconduttore proprietà specifiche, rendendolo maggiormente denso o di cariche o privandolo di elettroni (quindi ricco di lacune), ciò permette di usare il substrato per differenti impieghi. La caratteristica principale di questo transistor è quella di avere tre terminali chiamati: gate source e drain. Al primo si applica la tensione di corrente che poi consente alle cariche di fluire tra gli altri due pin.

L’eccesso di elettroni o di lacune presenti nel semiconduttore consente di regolare la funzione del mosfet in relazione alla tensione imposta, la quale può fungere da controllore del sistema. Nello specifico quando questo transistor è usato in accumulazione il gate ha una tensione negativa rispetto al substrato e ciò impedisce il passaggio di corrente nelle successive strutture. In senso opposto, se il sistema viene impiegato in svuotamento il gate, al di sotto della soglia, ha una tensione positiva rispetto al substrato e ciò consente la trasmissione di carica.

Caratteristiche del transistor mosfet

Acquistando il transistor mosfet nei negozi online si possono confrontare facilmente i differenti modelli grazie a delle tabelle riassuntive che mostrano le caratteristiche di ognuno. In queste si può leggere il numero di pin di cui sono dotati, cioè le barrette metalliche che consentono di ancorarsi al sistema, queste di solito sono tre, oltre a ciò si può capire qual è il tipo di canale:

N, hanno un eccesso di elettroni, tali modelli sono attivi ad alte tensioni;

P, hanno delle lacune e si attivano a basse tensioni.

Altri parametri da valutare sono sicuramente la tensione massima e minima che possono sopportare ma anche la temperatura di lavoro ottimale, tali informazioni sono rilevanti per selezionare la componentistica migliore in relazione al sistema dove verranno installate, in quanto alcuni dispositivi elettronici possono, in specifiche circostanze, scaldarsi molto. Nella scheda tecnica presente nelle pagine degli e-commerce che commercializzano tale materiale, inoltre, si possono leggere le dimensioni del transistor MOSFET e il tipo di montaggio di cui necessitano, infatti, possono essere ancorati utilizzando piccole viti o un saldatore.

Utilizzi del transistor mosfet

I transistor mosfet sono utilizzati sia nell’ambito digitale che in quello analogico, nel primo sono particolarmente apprezzati in quanto sono alla base della logica denominata CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) che, a sua volta, è indispensabile per i circuiti integrati.

Nello specifico questo piccolo componente, grazie alle sue proprietà, impedisce che i più moderni dispositivi possano surriscaldarsi e dà la possibilità di programmare più facilmente alcune funzioni. All’interno dell’elettronica analogica, invece, questo tipo di transistor sono utilizzati come interruttori, quindi, permettono di far fluire o meno l’elettricità in base a specifici valori di corrente. Un aspetto che ha reso questo componente particolarmente apprezzato è la possibilità di realizzarlo in piccolissime dimensioni, così da poterlo impiegare anche in circuiti miniaturizzati che, a loro volta, sono introdotti all’interno di dispositivi micronizzati.