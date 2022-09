Ha aperto i battenti oggi (8 settembre) al Conad Superstore di Gallicano Sushi Daily, il nuovo sushi corner dedicato a tutti gli amanti del sushi ma anche per i curiosi del piatto principe della cucina giapponese.

Prodotti freschi, preparati giornalmente e confezionati sul momento: Sushi Daily si impegna per garantire alla propria clientela uno standard di elevata qualità anche e soprattutto grazie all’utilizzo di materie prime selezionate con la massima attenzione.

Foto 2 di 2



Il menù si presenta particolarmente ampio e diversificato con oltre cento ricette anche vegetariane ed una vasta scelta tra nigiri, maki, sashimi, tartare, set confezionati in pratici vassoi misti o monogusto, pensati davvero per tutti i gusti, per soddisfare ogni richiesta.

Questo nuovo angolo culinario ha immediatamente suscitato grande interesse da parte della clientela che ha avvicinato con curiosità ed entusiasmo il banco, allestito di fronte all’entrata del supermercato.

Sushi Daily al Conad Superstore di Gallicano è aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 20.

Per prenotazioni ed informazioni è possibile consultare il profilo Facebook SushiDailyItaly, su Instagram sushidailyitalia, oppure sul sito (clicca qui).

Veronica Bernardini