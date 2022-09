Tecnologia e sostenibilità per le imprese di filiera: Enel e Intesa San Paolo a fianco di Lucart

Supportare oltre mille imprese della filiera della carta nell’adozione di modelli di business più sostenibili, favorire l’innovazione tecnologica e avviare processi che permettano di ridurre il loro impatto ambientale. È questo il fine dell’accordo firmato da Enel X e Intesa Sanpaolo con Lucart, uno dei più importanti gruppi cartari europei, conosciuto fra l’altro per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta e leader in Europa nel settore dei prodotti professionali per l’igiene.

L’iniziativa prevede lo sviluppo di un progetto che consenta alle aziende distributrici dei prodotti Lucart di abbracciare il paradigma della sostenibilità attraverso tre importanti azioni: l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei propri magazzini, l’elettrificazione delle proprie flotte veicoli per la movimentazione delle merci e la sottoscrizione di finanziamenti e servizi finanziari legati a specifici obiettivi di sostenibilità.

“Oggi un’impresa per essere realmente sostenibile deve considerare gli impatti delle proprie merci lungo tutta la filiera, coinvolgendo i propri partner e condividendo progetti, conoscenze e competenze – dichiara Francesco Pasquini, Chief Sales and Marketing Officer di Lucart -. Per questo motivo siamo orgogliosi di poter collaborare con due veri e propri leader della sostenibilità come Enel X e Intesa Sanpaolo per offrire ai nostri clienti soluzioni efficaci in grado di contribuire alla loro competitività e sostenibilità nel tempo”.

“Con quest’accordo – dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia – confermiamo il nostro ruolo di acceleratori di sostenibilità, fornendo un significativo impulso all’innovazione e alla trasformazione del tessuto imprenditoriale nazionale, di cui Lucart rappresenta un’eccellenza. Le imprese italiane possono dare un contributo fondamentale alla transizione energetica del nostro Paese e per questo motivo abbiamo deciso di supportarle e traghettarle verso modelli di produzione più sostenibili, mettendo a loro disposizione tutta la nostra competenza”.

“Intesa Sanpaolo, in linea con il proprio Piano aziendale 2022-25, si conferma un acceleratore delle iniziative del Pnrr supportando concretamente le imprese italiane verso progetti di sviluppo tecnologico e di crescita in chiave Esg – dichiara Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo -. L’accordo permetterà alle tante aziende che distribuiscono i prodotti di eccellenza Lucart di accedere a servizi, prodotti e iniziative in grado di promuovere piani di riduzione delle emissioni inquinanti e il progressivo passaggio all’elettrico del parco auto aziendale. Come Gruppo Intesa Sanpaolo siamo convinti che l’innovazione e la crescita sostenibile siano driver di miglioramento della posizione competitiva del sistema Paese e fattori di forte impulso per l’evoluzione dell’ecosistema nazionale”.

Nell’ambito dell’accordo, Lucart, in qualità di capo-filiera, promuoverà attivamente il progetto tra le proprie aziende distributrici, selezionando in piena discrezione e autonomia i soggetti maggiormente interessati. Attualmente l’iniziativa è stata presentata a un panel di imprese partner di Lucart e ben il 66% di queste ha dichiarato l’intenzione di aderire al progetto e di beneficiare delle opportunità offerte dall’accordo con Enel X e Intesa Sanpaolo. Enel X, in qualità di abilitatore tecnico, fornirà consulenze e una serie di servizi alle aziende individuate per supportarle nel percorso di decarbonizzazione. Intesa Sanpaolo potrà mettere a disposizione delle imprese della filiera Lucart linee di finanziamento, servizi di leasing o renting, anche attraverso soluzioni ad hoc, per consentire alle aziende che investiranno in tecnologie all’avanguardia e sostenibili dal punto di vista ambientale di intraprendere dei percorsi di transizione energetica.