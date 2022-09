Un nuovo mezzo per la Vigilanza antincendi boschivi: a Capannori l’inaugurazione

Sarà inaugurato sabato (10 settembre) il Mitsubishi L200, nuovo mezzo di protezione civile del Vigilanza antincendi boschivi di Lucca. La cerimonia si svolgerà nella piazza del Comune di Capannori a partire dalle 10.

“Con questa inaugurazione – dichiara Antonio Cataneo Coordinatore provinciale Vab Lucca – inizia un’importante nuova fase per la gestione della nostra l’associazione. Mi è doveroso ringraziare prima di tutto la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca per avere finanziato in modo cospicuo l’acquisto dei mezzi così come ringrazio anche tutte le aziende e i cittadini che hanno con i loro contributi permesso di raggiungere questo importante risultato”.

Alla cerimonia sono state invitate tutte le associazioni di volontariato della Lucchesia e le sezioni Vab di tutta la Regione Toscana. Oltre a queste, parteciperanno anche esponenti dell’amministrazione comunale di Capannori e della protezione civile comunale e provinciale.

“Per la vab di Lucca inaugurare di questi tempi un nuovo mezzo di protezione civile e sicuramente un risultato di notevole importanza – dichiara Angelo Monaco responsabile provinciale Vab protezione civile -. Abbiamo vissuto periodi estremamente complicati con la pandemia che però ci hanno consegnato la consapevolezza ancora maggiore dell’importanza che il mondo del volontariato ricopre all’interno della nostra società. Per poter esseri essere ancora più adeguati alle sfide che le varie problematiche da quella epidemiologiche a quelle ambientali ci impongono, c’è necessità che oltre all’innalzamento della competenza dei volontari, le associazioni siano dotate anche di strumenti e mezzi adeguati alle varie attività da svolgere”.

Il programma

Alle 10 accoglienza delle autorità e delle associazioni, alle 10,15 saluto del coordinatore e del responsabile protezione civile Vab, alle 10,30 saluto delle autorità intervenute, alle 10,45 inaugurazione del nuovo mezzo e benedizione, alle 11 consegna degli attestati di partecipazione, alle 11,15 piccolo rinfresco e alle 11,30 sfilata per le vie cittadine.