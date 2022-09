Corso Its in hospitality management con Campus: giovedì c’è l’open day

Dopo undici anni dal suo avvio, il sistema degli Istituti tecnici superiori conferma la sua efficacia in termini di occupabilità, nonostante la pandemia. I dati del monitoraggio nazionale 2022 dei percorsi Its (Istituti tecnici superiori), realizzato da Indire su incarico del Ministero dell’istruzione, mostrano che su 5280 diplomati l’80% (4.218) ha trovato un’occupazione nel corso dell’anno 2021, nonostante le restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia.

Gli Its sono caratterizzati da una flessibilità organizzativa e didattica, da una rete di governance con prevalente presenza delle imprese, permettendo dunque di formare figure professionali perfettamente in linea con i criteri richiesti oggi da parte delle aziende.

In un contesto quale quello del turismo attuale, dove la ripresa è divenuta assai crescente e di conseguenza anche la richiesta di personale, i corsi Its si inseriscono perfettamente come una soluzione, anche alternativa all’università, che permette di acquisire una specializzazione professionale, grazie soprattutto alle 900 ore di stage obbligatorie, che molto spesso si concretizzano in vere e proprie assunzioni al termine del percorso.

Proprio questo si propone di fare il corso Its in hospitality management per le strutture ricettive (Homa), giunto ormai alla quinta edizione. Organizzato dalla Fondazione Its Tab (Turismo, arte e beni culturali), il percorso ha come obiettivo quello di formare tecnici di elevata specializzazione nella filiera del turismo, con un elevato livello professionale dell’accoglienza e delle strutture ricettive nazionali e internazionali, tale da consentire un loro efficace e rapido inserimento nel mercato del lavoro.

Il percorso di Istruzione tecnica superiore nell’area del management delle strutture ricettive preparerà personale con professionalità flessibili e polifunzionali, in grado di gestire l’accoglienza dei loro clienti, nel rispetto delle diverse culture. Dette figure saranno attrezzate per affrontare i cambiamenti e le esigenze delle varie tipologie di struttura, da quelle di fascia elevata, caratterizzate dalla clientela straniera ed extraeuropea, alle più piccole, che hanno maggior bisogno di innovarsi.

Il corso prevede, oltre all’acquisizione di capacità tecnico professionali, anche lo sviluppo di competenze tecniche e tecnologiche trasversali quali quelle comunicative, empatiche e relazionali, di fare squadra, di gestire il tempo, rapportarsi con le diversità e saper affrontare le varie problematiche.

Per conoscere tutti i dettagli relativi a questo percorso di formazione, Fondazione Campus organizza giovedì (15 settembre) alle 10, nella sede di via del Seminario Prima, 790 un open day aperto ai diplomati, tra 18 e 29 anni, interessati a conoscere l’offerta formativa e alle loro famiglie.

L’incontro sarà accessibile anche tramite piattaforma digitale, collegandosi a questo link.

È inoltre possibile visitare il sito della Fondazione Tab oppure contattare segreteriaits@fondazionecampus.it, telefono 0583.333420 (opzione 3). Referente Lucia Benvenuti