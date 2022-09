Bologna: riaperta la filiale UniCredit di via Rizzoli

Ultimato un corposo intervento di ristrutturazione, riapre la storica filiale UniCredit di via Rizzoli a Bologna, a pochi passi dalle Due Torri.

I lavori, durati due anni, hanno permesso di recuperare l’antico splendore della facciata del Palazzo delle Province Romagnole, poi sede del Credito Romagnolo, sovrastante la Galleria Acquaderni. Nell’intervento si è dato ampio spazio al recupero di elementi architettonici di pregio, come la pensilina posta lungo l’area frontale di via Rizzoli e, all’interno, lo spazio di accoglienza è stato arricchito con opere di artisti contemporanei.

La filiale, aperta 51 anni fa, è oggi profondamente rinnovata e risponde in pieno ai mutati comportamenti e alle nuove abitudini della clientela che apprezza accessibilità, trasparenza e innovazione.

La nuova UniCredit di via Rizzoli è disposta su 3 livelli, con la massima integrazione tra i servizi più tradizionali e quelli digitali. Accanto a 4 casse assistite, il servizio cassette di sicurezza e 23 aree di consulenza, sono infatti disponibili 2 casse veloci e 3 chioschi per poter effettuare in tutta sicurezza operazioni online. Il tutto è reso più accessibile da un punto di accoglienza all’ingresso, presidiato da 2 customer manager. Nella filiale sono poi presenti 4 comode aree di attesa pensate per il maggior comfort del cliente.

L’operatività giornaliera è supportata da un’ampia dotazione tecnologica, in un’area self service aperta h24, 7 giorni su 7, con 5 Atm, di cui 3 “evoluti”. Oltre alle consuete operazioni di prelievo è quindi possibile versare contanti e assegni e svolgere numerose tipologie di pagamento. Più semplici da utilizzare grazie a grafica intuitiva e modalità touch, i nuovi Atm sono abilitati anche al servizio Prelievo Smart, che consente in tutta sicurezza di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte bancomat.

“Siamo felici di riaprire e riconsegnare alla città la nostra storica filiale di via Rizzoli – spiega Andrea Burchi, regional manager centro nord di UniCredit – e orgogliosi di mettere a disposizione della nostra clientela uno spazio unico che abbiamo voluto strutturare coniugando il concetto “familiare” di accoglienza a quello di forte innovazione. E’ un’iniziativa mirata alla valorizzazione di un pezzo della nostra storia nel cuore della città. Ed è un segnale tangibile della volontà del nostro Gruppo di investire in questo territorio virtuoso e dinamico. A Bologna e provincia serviamo oggi 234mila clienti, circa 12mila proprio in Rizzoli, offrendo loro soluzioni e prodotti dedicati. Si conferma così la centralità delle filiali nella strategia di UniCredit per offrire un elevato livello di servizio e soddisfare le esigenze più complesse dei nostri clienti”.

Nella filiale rinnovata di via Rizzoli è operativo un team composto da 34 persone e guidato da Ioanna Votis.

UniCredit è presente in Emilia Romagna con una rete di 264 filiali e serve oltre 756mila clienti, di cui oltre 83mila imprese.