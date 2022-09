Körber a caccia di nuovi talenti: c’è la prima career week virtuale

Dal 26 al 30 settembre, Körber ospiterà la prima Career Week virtuale e globale offrendo occasioni di confronto, discussione e approfondimenti su un’ampia gamma di opportunità di impiego. Il programma include infatti sessioni stimolanti, momenti di formazione sia per i nuovi assunti che per i manager, tavole rotonde tenute da esperti nel settore e differenti proposte lavorative per le quali i partecipanti possono candidarsi immediatamente.

Il gruppo leader tecnologico internazionale, con più di 100 sedi in tutto il mondo, offre ai candidati l’opportunità di sviluppare il proprio potenziale e li invita a scoprire lo “spirito imprenditoriale” che contraddistingue il gruppo stesso, in modo più approfondito. Da Joinville (Brasile) a Shanghai, Körber offre diverse opportunità di inserimento e di crescita nelle sue cinque aree di business Digital, Pharma, Supply Chain, Technologies e Tissue. “Il nostro intento di conseguire una leadership di mercato attraverso quella tecnologia richiede di aver a bordo i migliori talenti”, afferma Stephan Seifert, amministratore delegato del gruppo Körber. “Una combinazione di startup, differenti culture e successo nel settore ci rende il datore di lavoro ideale”.

Innovazione nel reclutamento

Con la sua Career Week virtuale, Körber vuole essere pioniere nel recruiting rafforzando anche in questo campo il suo ruolo di innovatore riconosciuto nel settore da clienti e partner. Dopo l’esperienza di successo del Körber Career Day d24 ore nel novembre 2021, anche quest’anno il gruppo sta adottando nuovi approcci mirati all’acquisizione di nuovi talenti. “Visto l’eccezionale successo e l’aumento del 40% delle candidature, quest’anno faremo un salto di qualità, fornendo approfondimenti, affidandoci a nuovi format e ospitando rinomati professionisti”, spiega Gabriele Fanta, head group Hr di Körber.

In linea con questa strategia, la Körber Career Week non includerà solo relatori che fanno parte del gruppo, ma presenterà anche ospiti esterni sui temi quali l’evoluzione del mondo del lavoro, la leadership e la sostenibilità: da Gero Hesse, uno dei più noti blogger e fondatore, in Germania, del podcast HR Saatkorn, alla professoressa Katharina Hölzle del Fraunhofer Institute for Industrial Engineering Iao, al dottor Florian Heinemann, co-fondatore di Project A Ventures e business angel, nonché alla prof.ssa Yasmin Weiß, autrice e professoressa a Th Norimberga e Katharina Wolff, ceo di D-Level consulting ed editore della rivista Strive.

Gli interessati possono trovare le informazioni sulla Körber Career Week e registrarsi gratuitamente a questo link.