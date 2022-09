La cooperativa L’Unitaria apre un nuovo punto vendita nel Morianese

La cooperativa zoocerealicola L’Unitaria oggi (14 settembre) alle 15 apre un nuovo punto vendita di prodotti alimentari locali in Via di Moriano 3079, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 mentre il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30.

“Dopo due anni di pandemia e nel pieno della più importante crisi energetica e conseguentemente economica del nostro paese e del settore agricolo – spiegano – nell’ambito dell’accordo di fusione per incorporazione della Cooperativa Sapo sancito nel dicembre de 2020, porta a compimento il percorso di rilancio della propria struttura nel Morianese. La cooperativa presente sul territorio da oltre 40 anni nel settore cerealicolo, sviluppa da oltre 20 anni anche l’attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli coltivati dai propri Soci

all’interno di un comprensorio che si snoda dalla Versilia sino a Firenze e da Livorno fino a Massa Carrara, garantendo ai propri clienti prodotti di qualità e freschezza, di provenienza e tracciabilità certa e cercando allo stesso tempo di assicurare ai propri produttori associati una remunerazione adeguata che permetta loro di mantenere la propria attività”.

“In un memento in cui cresce l’esigenza di avere a diposizione prodotti locali, esigenza che si coniuga con la ricerca della freschezza, della prossimità per ridurre l’impatto ambientale, della salubrità, la crescita di una realtà radicata sul territorio che può offrire tutto questo sia

di buon auspicio – dice Del Prete presidente della cooperativa L’Unitaria -. Ci auguriamo che il nuovo punto vendita possa essere per l’intero territorio del Morianese e della Lucchesia una opportunità importante per far crescere l’attività agricola che oggi affronta la crisi peggiore degli ultimi 20 armi fra aumenti dei costi e cambiamenti climatici”.