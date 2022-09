Credito d’imposta sulle spese di gas e luce: servizio di supporto in Confartigianato

Confartigianato Imprese Lucca ha predisposto un servizio per le imprese al fine di determinare il credito di imposta sulla spesa di energia elettrica e gas sostenuta nel secondo e nel terzo trimestre 2022 dalle aziende non energivore con potenza impegnata maggiore di 16,5 kw/h.

Il servizio erogato comprende la raccolta dati di consumo e dei dati di spesa, per una verifica del rispetto dei criteri di accessibilità al credito di imposta per incremento della spesa per la “materia energia” nel periodo interessato; il calcolo degli importi adducibili a compensazione.

Per lo svolgimento del servizio è necessario che l’azienda ci metta a disposizione la documentazione necessaria e cioè le bollette del primo trimestre 2019 e del primo trimestre 2022. Il credito riconosciuto, laddove sussistono i requisiti richiesti, è pari al 15% della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo e nel terzo trimestre 2022; del 25% della spesa per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo e nel terzo trimestre 2022.

Dalle simulazioni fatte, conviene attivare il servizio se il consumo di energia è abbastanza elevato. Comunque gli uffici possono dare immediatamente informazioni sulla convenienza o meno della compilazione della richiesta.

I crediti relativi al secondo e al terzo trimestre vanno utilizzati entro il 31 dicembre e pertanto Confartigianato invita tutte le imprese interessate a richiedere il servizio il prima possibile così da consentire verifiche ed elaborazioni in tempo utile per la richiesta per il credito.

Per ulteriori informazioni e per attivare il servizio è possibile contattare gli uffici al numero 0583.47641.